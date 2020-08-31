Экономика

ТАССТАССВ Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Италия зафиксировала рекордное с 1995 года падение ВВП

Газета.Ru08:45

Падение ВВП Италии из-за коронавируса достигло 25-летнего антирекорда

Взгляд.ру09:10

В Италии зафиксировали рекордное с 1995 года падение ВВП

Известия09:07

В Италии зафиксировано рекордное за 25 лет падение ВВП

Московский Комсомолец09:04

В Италии зафиксировали рекордный за 25 лет спад ВВП

Ведомости09:18

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

ТАСС08:33

ВВП Италии снизился на 17,7%

REGNUM06:18
Показать все источники
Автоматически обработан 7391 источник, обновлено в 19:21, Ашберн
Происшествия

Двух людей эвакуировали во время пожара в Александровске-Сахалинском

Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы из квартиры были эвакуированы и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи два человека.
Сахалин.Инфо 18:36
Футбол

Дзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не было

Комментируя причины не вызова игрока в сборную, наставник Станислав Черчесов сообщил, что причиной этого стал конфликт между Дзюбой и Соболевым.
Vprognoze.ru 16:21
3
Футбол

«Спартак» выиграл у «Арсенала» в матче чемпионата России

CT news 06:59
8
Происшествия

Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана

Газета.Ru вчера в 18:18
224
Общество

Особое мнение: Валерий Цепкало

В. Цепкало: Тихановская должна была заявить, что победила на выборах М. Курников ― Но люди не будут ходить так вечно.
Эхо Москвы 13:51
Культура

Каким получился сериал «Игра на выживание»

31 августа на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER начинается показ сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание».
RT на русском 01:50
1
Экономика

Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены

Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен.
Газета.Ru 01:57
47
Происшествия

Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

РИА Новости 16:23
1,9K
Театры

В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон

В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Город+ вчера в 11:04
Общество

Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски

Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:22
7
Армия и оружие

Шойгу: учебные заведения Минобороны выдержали проверку коронавирусом

Образовательные учреждения министерства обороны прошли испытание в условиях борьбы с коронавирусом.
ТАСС 17:14
Космос

Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний

День знаний в России отмечают 1 сентября.
ТАСС 18:04
Финансы

Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения

Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.
РИА Новости 19:03
Шоу-бизнес

Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что впал в кому в реанимации

29 августа в СМИ появились сообщения о том, что 57-летний актер театра и кино Дмитрий Певцов заболел пневмонией.
Вокруг ТВ 11:47
Армия и оружие

Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао)

Соединенные Штаты и другие страны Альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35.
ИноСМИ 05:30
Общество

Слушания по делу о крушении MH17 на Украине возобновятся 28 сентября

ТАСС 10:53
35
Футбол

Кузяев планирует подписать с «Алавесом» 2-летний контракт

Если Кузяева устроит финансовая сторона вопроса, полузащитник подпишет с басками 2-хлетний контракт.
Честный рейтинг букмекеров 10:34
Футбол

Главный тренер сборной Беларуси — о словах Шкурина: не следует мешать политику и спорт

В моём понимании не следует мешать политику и спорт.
Чемпионат 14:26
Теннис

Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире

Все теннисисты, контактировавшие с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром, смогут принять участие в US Open.
Советский спорт 15:31
Экономика

Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет

Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России.
REGNUM 06:53
120
Общество

В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса

Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям.
РБК 17:33
Культура

1997 год в российском шоу-бизнесе: от фильма «Брат» до «Мумий Тролля»

Lenta.ru 13:02
Политика

Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США

Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости 13:30
10
Авто

В сети появились фото и видео серийной версии электрокара Zetta

В сети опубликовали видео и фото с маленьким электрокаром Zetta.
Tvoe-avto.com 15:18
11
Общество

С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей

РИА Новости 10:44
507
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в квалификации ЛЧ

Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Им будет победитель матча между «Бенфикой» и ПАОК.
ProstoProSport 06:38
Политика

Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции.
Lenta.ru 19:17
Шоу-бизнес

Захарова восхитила фанатов снимком в бикини

Свой отпуск Захарова провела в Ялте, откуда и поделилась последними фотографиями.
Kleo.ru 08:38
Наука

Специалисты рассказали о квантовом обмене между двумя компьютерными чипами

Сотрудники университета Бристоля и технического университета Дании рассказали, что им удалось осуществить квантовый обмен между двумя компьютерными чипами.
Anonsens 16:00
2
Футбол

Малиновский не собирается покидать «Аталанту» из-за прихода Миранчука

Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за итальянскую "Аталанту" прокомментировал слух о своём уходе из клуба Ранее стало известно, что состав "Богини" пополнит российский полузащитник из московского "Локомотива" Алексей Миранчук.
Честный рейтинг букмекеров 03:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное