Экономика
ТАССВ Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года
ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.
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Происшествия
Двух людей эвакуировали во время пожара в Александровске-Сахалинском
Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы из квартиры были эвакуированы и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи два человека.
Сахалин.Инфо 18:36
Футбол
Дзюба заявил, что никакого конфликта с Соболевым не было
Комментируя причины не вызова игрока в сборную, наставник Станислав Черчесов сообщил, что причиной этого стал конфликт между Дзюбой и Соболевым.
Vprognoze.ru 16:21
Происшествия
Огромная змея заползла в рот уснувшей жительнице Дагестана
Газета.Ru вчера в 18:18
Общество
Особое мнение: Валерий Цепкало
В. Цепкало: Тихановская должна была заявить, что победила на выборах М. Курников ― Но люди не будут ходить так вечно.
Эхо Москвы 13:51
Культура
Каким получился сериал «Игра на выживание»
31 августа на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER начинается показ сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание».
RT на русском 01:50
Экономика
Инвестиционных клиентов банков могут обязать сдавать экзамены
Банковские клиенты, которые хотят вложиться в инвестиции или гибридные депозиты, должны сдавать экзамен.
Газета.Ru 01:57
Происшествия
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
РИА Новости 16:23
Театры
В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон
В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Город+ вчера в 11:04
Общество
Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски
Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 14:22
Армия и оружие
Шойгу: учебные заведения Минобороны выдержали проверку коронавирусом
Образовательные учреждения министерства обороны прошли испытание в условиях борьбы с коронавирусом.
ТАСС 17:14
Космос
Российские космонавты с МКС поздравили учащихся с Днем знаний
День знаний в России отмечают 1 сентября.
ТАСС 18:04
Финансы
Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения
Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.
РИА Новости 19:03
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что впал в кому в реанимации
29 августа в СМИ появились сообщения о том, что 57-летний актер театра и кино Дмитрий Певцов заболел пневмонией.
Вокруг ТВ 11:47
Армия и оружие
Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао)
Соединенные Штаты и другие страны Альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35.
ИноСМИ 05:30
Футбол
Кузяев планирует подписать с «Алавесом» 2-летний контракт
Если Кузяева устроит финансовая сторона вопроса, полузащитник подпишет с басками 2-хлетний контракт.
Честный рейтинг букмекеров 10:34
Футбол
Главный тренер сборной Беларуси — о словах Шкурина: не следует мешать политику и спорт
В моём понимании не следует мешать политику и спорт.
Чемпионат 14:26
Теннис
Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире
Все теннисисты, контактировавшие с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром, смогут принять участие в US Open.
Советский спорт 15:31
Экономика
Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет
Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России.
REGNUM 06:53
Общество
В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса
Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям.
РБК 17:33
Политика
Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США
Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США.
Ведомости 13:30
Авто
В сети появились фото и видео серийной версии электрокара Zetta
В сети опубликовали видео и фото с маленьким электрокаром Zetta.
Tvoe-avto.com 15:18
Общество
С Любови Соболь взыскали более 34 миллионов рублей
РИА Новости 10:44
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в квалификации ЛЧ
Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Им будет победитель матча между «Бенфикой» и ПАОК.
ProstoProSport 06:38
Политика
Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции.
Lenta.ru 19:17
Шоу-бизнес
Захарова восхитила фанатов снимком в бикини
Свой отпуск Захарова провела в Ялте, откуда и поделилась последними фотографиями.
Kleo.ru 08:38
Наука
Специалисты рассказали о квантовом обмене между двумя компьютерными чипами
Сотрудники университета Бристоля и технического университета Дании рассказали, что им удалось осуществить квантовый обмен между двумя компьютерными чипами.
Anonsens 16:00
Футбол
Малиновский не собирается покидать «Аталанту» из-за прихода Миранчука
Украинский футболист Руслан Малиновский, выступающий за итальянскую "Аталанту" прокомментировал слух о своём уходе из клуба Ранее стало известно, что состав "Богини" пополнит российский полузащитник из московского "Локомотива" Алексей Миранчук.
Честный рейтинг букмекеров 03:10