ВВП Италии во II квартале текущего года снизился на 12,8% по сравнению с первым и на 17,7% относительно того же периода в прошлом году, что стало рекордным падением данного показателя с 1995 года.

В Италии зафиксировали рекордное падение ВВП с 1995 года

Происшествия Двух людей эвакуировали во время пожара в Александровске-Сахалинском Благодаря оперативной работе газодымозащитной службы из квартиры были эвакуированы и переданы сотрудникам скорой медицинской помощи два человека.

Общество Особое мнение: Валерий Цепкало В. Цепкало: Тихановская должна была заявить, что победила на выборах М. Курников ― Но люди не будут ходить так вечно.

Культура Каким получился сериал «Игра на выживание» 31 августа на телеканале ТНТ и видеосервисе PREMIER начинается показ сериала Карена Оганесяна «Игра на выживание». 1

Театры В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон В Петербурге Александринский театр открыл 265-й юбилейный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Общество Роспотребнадзор обязал студентов и преподавателей носить маски Студенты должны быть в масках в течение всего учебного процесса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 7

Армия и оружие Шойгу: учебные заведения Минобороны выдержали проверку коронавирусом Образовательные учреждения министерства обороны прошли испытание в условиях борьбы с коронавирусом.

Финансы Эксперт рассказал, каким банкам не стоит доверять свои сбережения Надежные банки зачастую дают процент по вкладам несколько ниже, чем ключевая ставка ЦБ, а небольшие банки могут давать доходность выше, но им не всегда можно доверять свои сбережения.

Шоу-бизнес Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что впал в кому в реанимации 29 августа в СМИ появились сообщения о том, что 57-летний актер театра и кино Дмитрий Певцов заболел пневмонией.

Армия и оружие Жэньминь жибао (Китай): недовольная запретом на F-35, она снова закупает С-400 – Турция играет в «качели» между США и Россией (Жэньминь жибао) Соединенные Штаты и другие страны Альянса неоднократно предупреждали Турцию не покупать эти системы российского производства, полагая, что эти комплексы несовместимы с боевыми системами НАТО и в будущем могут помочь России обнаруживать и отслеживать американские и союзнические истребители F-35.

Футбол Кузяев планирует подписать с «Алавесом» 2-летний контракт Если Кузяева устроит финансовая сторона вопроса, полузащитник подпишет с басками 2-хлетний контракт.

Теннис Организаторы US Open разрешили Медведеву принять участие в турнире Все теннисисты, контактировавшие с заразившимся коронавирусом Бенуа Пэром, смогут принять участие в US Open.

Экономика Более 40% российских компаний не смогут заплатить налоги в бюджет Москва, 31 августа 2020, 13:53 — REGNUM В конце 2020 года не смогут выполнять в бюджет отложенные государством социальные платежи и налоги 40,54% компаний в России. 120

Общество В ВОЗ назвали необходимую эффективность вакцин от коронавируса Ранее в августе ВОЗ включила разрабатываемую НИИ проблем биологической безопасности Казахстана вакцину от COVID-19 в список допущенных к клиническим испытаниям.

Политика Интерпол прекратил преследование Пригожина по делу о выборах в США Интерпол прекратил международное уголовное преследование компании «Конкорд менеджмент и консалтинг» и ее основателя ‒ бизнесмена Евгения Пригожина по делу о вмешательстве в президентские выборы в США. 10

Футбол «Краснодар» сыграет с «Бенфикой» или ПАОК в квалификации ЛЧ Стал известен соперник «Краснодара» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Им будет победитель матча между «Бенфикой» и ПАОК.

Политика Оппозиция Белоруссии назвала условие для диалога с Лукашенко Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало назвал условие для начала диалога между главой республики Александром Лукашенко и представителями оппозиции.

Шоу-бизнес Захарова восхитила фанатов снимком в бикини Свой отпуск Захарова провела в Ялте, откуда и поделилась последними фотографиями.