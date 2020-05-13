Акции США упали до трехнедельного минимума после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что экономические риски от вируса значительны, а напряженность с Китаем обострилась, 13 мая передает Bloomberg.

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Общество Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей". 4

Фигурное катание Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.

Общество Путин: портал Госуслуг не справился с работой Путин заявил, что на следующий день после объявления о введении выплат на детей с трех до 16 лет на Госуслуги поступило больше одного млн заявок, а портал не справился с этим объемом обращений. 3,4K

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Общество Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении. 19

Шоу-бизнес Наталья Водянова рассказала об обстановке в Париже после карантина На Водянову сразу же обрушился шквал вопросов о том, что происходит во Франции и открыли ли Париж.

Политика Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве. 1,1K

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