Общество
ИА Красная ВеснаПадение акций усугубляется заявлениями главы ФРС США
Акции США упали до трехнедельного минимума после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупредил, что экономические риски от вируса значительны, а напряженность с Китаем обострилась, 13 мая передает Bloomberg.
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Общество
В США пилот оставил в небе призыв на русском языке
РИА Новости 06:32
Экономика
На три месяца заморозили цены на услуги ЖКХ в Подмосковье
Как сообщили представители пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства столичного региона, всю стоимость на услуги газоснабжения, а также коммунальные услуги относительно содержания и ремонта многоквартирных домов и нормативы снабжения горячей водой подвергнут заморозке сроком на три месяца.
Live24 вчера в 10:57
Общество
Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах
Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
Армия и оружие
Из Италии вылетел одиннадцатый самолет с российскими военными
Одиннадцатый самолет Ил-76 ВКС России с военными и спецтехникой, помогавшими в борьбе с коронавирусом в Италии, вылетел из Вероны, сообщило Минобороны РФ.
РИА Новости 06:35
Фигурное катание
Роднина жёстко ответила на слова Тарасовой в её адрес
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина ответила на слова известного тренера Татьяны Тарасовой, которая рассказала, как Роднина отправила экс-фигуристку Елену Черкасскую на соревнования в Австралию, когда у той был рак четвёртой степени.
RT на русском 06:29
Общество
Путин: портал Госуслуг не справился с работой
Путин заявил, что на следующий день после объявления о введении выплат на детей с трех до 16 лет на Госуслуги поступило больше одного млн заявок, а портал не справился с этим объемом обращений.
EastRussia вчера в 20:39
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Общество
Сроки сдачи ЕГЭ в России перенесли
В Минпросвещения приняли решение перенести главный экзамен страны с 8 июня на более позднее время. Точных дат при этом пока не называется.
Deita.ru вчера в 06:53
Экономика
Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты
Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
Общество
СК завел дела из-за фото нацистов на сайте проекта «Бессмертный полк»
Следственный комитет возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма после публикации в рамках проекта "Бессмертный полк" снимков деятелей Третьего рейха, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
РИА Новости 04:16
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Энергетика
Саудовская Аравия сокращает поставки нефти азиатским покупателям
Государственная нефтяная компания Saudi Aramco сократила объемы по контрактам на поставку нефти в июне по крайней мере для 12 клиентов в Азии, сообщили трейдеры, получившие уведомление от компании.
Вести.Ru 02:49
Армия и оружие
На видео сняли полет нового высокоскоростного вертолета SB-1 Defiant
В США многие эксперты выражают восторг впечатляющим характеристикам SB-1 Defiant, в частности его уникальным возможностям при взлете и посадке.
ГЛАС.RU 04:58
Киберспорт
В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком
Чемпионат вчера в 05:28
Здоровье
Биолог объяснила различия в статистике по COVID-19 в разных странах
Биолог сравнила статистику по коронавирусу в разных странах и выявила ряд отличий.
АБН 05:17
Происшествия
Свердловский Минздрав установит виновных в смерти женщины в больнице
Уральский меридиан 03:57
Общество
Алиханов объяснил калининградцам необходимость носить маски на улице
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов объяснил необходимость ношения масок на улицах из-за распространения коронавируса тем, что в регионе много людей, у которых заболевание протекает бессимптомно, сами они о заражении не знают и передают вирус при общении.
РИА Новости 04:47
Шоу-бизнес
Наталья Водянова рассказала об обстановке в Париже после карантина
На Водянову сразу же обрушился шквал вопросов о том, что происходит во Франции и открыли ли Париж.
Нижний Новгород on-line 03:17
Политика
Захарова оценила призывы лишить аккредитации NYT и FT в России
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что лишение аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times в связи с публикациями о якобы занижении смертности от коронавируса в России является крайней мерой, которая не свойственна Москве.
RT на русском вчера в 15:56
Общество
Число новых случаев COVID-19 в России упало ниже 10 тысяч
В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.
Вести.Ru 04:02
Общество
Хобот виляет «Фонбетом». Одним из владельцев букмекерского бизнеса оказался программист. А кто второй?
Фото: РИА Новости История загадочного включения в список системообразующих предприятий России компании "Фонбет" (ООО "Ф. О. Н") получила широкую огласку.
Новая газета 06:30
Армия и оружие
В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе
Профиль вчера в 19:44
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
Издание TMZ заявило, что актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Городовой 02:38
Общество
Депутат Госдумы пожаловался генпрокурору на пропускной режим в Москве
Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил генпрокурора Игоря Краснова проверить конституционность пропускного режима в Москве.
Интерфакс 05:23
Кино
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова
Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
Здоровье
В России выявили новое клиническое проявление коронавируса
В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
Политика
Ненецкий автономный округ и Архангельская область решили объединиться
Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа договорились о начале объединения регионов, сообщили РИА Новости в администрации НАО.
РИА Новости вчера в 08:22
Общество
Отец Хабиба Нурмагомедова вышел из комы
Вести.Ru 06:23
Общество
Куйвашев подписал указ, разрешающий гулять по улицам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий жителям региона гулять на свежем воздухе и заниматься спортом на улице.
Политсовет 00:48