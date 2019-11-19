Происшествия
Lenta.ruПадение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza. В ГУ МЧС по Пензенской области изданию «Пенза Взгляд» рассказали, что инцидент произошел возле дома №37 по улице Аустрина.
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Следственный комитет (СК) объявил о возбуждении уголовного дела в отношении жительницы города Набережные Челны (Татарстан), выложившей в социальные сети видеозапись, на которой видно, что ее шестилетний сын находится за рулем движущегося на большой скорости автомобиля.
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Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил об увольнении ответственных за ремонт трассы, посередине которой были установлены столбы.
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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2020-2022 годы.
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ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров
Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
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Ранее, как писал News.ru, Помпео заявил, что КНР бросает вызов НАТО в сфере кибербезопасности.
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
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