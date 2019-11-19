Происшествия

Lenta.ruLenta.ruПадение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza. В ГУ МЧС по Пензенской области изданию «Пенза Взгляд» рассказали, что инцидент произошел возле дома №37 по улице Аустрина.
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