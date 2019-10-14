Экономика

VSE42.RUVSE42.RUЦены на аренду жилья в России снизились

Специалисты заметили снижение цен на аренду жилья в некоторых городах-миллионниках в России. По словам специалистов, на 6% подешевела аренда однокомнатных квартир в Казани и Челябинске. Также снизились цены на двушки в Омске (на 11%) и Екатеринбурге (на 10%).
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Цены на аренду жилья в России достигли рекордного уровня

Lenta.ru15 октября в 01:45

Аренда дешевеет: с чем связано снижение цен на съемное жилье в России?

МИР 2414 октября в 10:01

Снижение цен на аренду жилья отметили в России

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СМИ рассказали о снижении цен на съемные квартиры

Телеканал 360°14 октября в 01:13

Специалисты заявили о снижении стоимости аренды жилья в России

Life.ru14 октября в 00:38

В Екатеринбурге снизились цены на аренду жилья

REGNUM14 октября в 02:07

Стоимость аренды жилья снизилась в РФ

News.ru13 октября в 19:23
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Происшествия

В одной из школ Новосибирска обнаружили тело девочки

Уголовное дело возбуждено по факту обнаружения тела несовершеннолетней в школе Новосибирска, сообщили в четверг журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.
ТАСС 01:18
Политика

Задержанные в Северодвинске дипломаты США несколько раз меняли поезда

Задержанные в Северодвинске сотрудники посольства США несколько раз пересаживались с поезда на поезд в ходе поездки по Архангельской области.
REGNUM вчера в 15:59
Политика

Макрон и Меркель приветствуют сдвиги в реализации Минских соглашений

Лидеры Франции и Германии приветствуют позитивные изменения в реализации Минских соглашений.
Украина.ру 01:34
Общество

Люди предпенсионного возраста пожаловались в Роструд на увольнения

В сентябре прошлого года Госдума приняла закон о наказании за увольнение или отказ нанимать людей предпенсионного возраста.
Говорит Москва вчера в 23:55
Происшествия

Пропавшую после продажи машины жительницу Екатеринбурга нашли мертвой

В Екатеринбурге нашли пропавшую пять дней назад девушку. Машину, которую она собиралась продать, обнаружили у перекупщиков, сообщает РЕН ТВ.
Известия 15 октября в 08:42
Политика

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
РИА Новости вчера в 17:19
Происшествия

Семья девять лет ждала конца света в подвале в Нидерландах

Телеканал 360° 15 октября в 22:00
Единоборства

Американский боксёр скончался после нокаута в андеркарде боя Усика

Американский боксёр Патрик Дэй, находившийся в коме после нокаута, скончался в возрасте 27 лет.
Чемпионат 01:29
Хоккей

Кузнецов и Михеев забросили по шайбе в матче «Вашингтона» и «Торонто»

В первом периоде хоккеисты «Торонто» забросили две шайбы, отличились Каспери Капанен и российский нападающий Илья Михеев.
REGNUM 01:22
Музыка

Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России

Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Происшествия

В Красноярском крае поймали сбежавшего из колонии поселения убийцу

ТВК 01:36
Общество

Кадастровая палата назвала самые волнующие россиян вопросы о жилье

Самые популярные вопросы (40%) касались проведения кадастрового учета и регистрации прав собственности, порядка оформления сделок и необходимого для этого комплекта документов.
РБК 01:00
Политика

Власти Украины потребовали распустить ДНР и ЛНР

В Киеве готовы выполнять политическую составляющую Минских соглашений при одном условии – после роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщается на сайте «РИА Новости».
Страна Советов on-line вчера в 01:40
Кино

Зои Кравиц сыграет «Женщину-кошку» в новом «Бэтмене»

Звезда телесериала «Большая маленькая ложь» Зои Кравиц получила роль Селины Кайл в новом «Бэмене» режиссера Мэтта Ривза и сыграет вместе с Робертом Паттинсоном.
Телеканал 360° 14 октября в 20:19
Происшествия

Возросло число пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах

До 26 человек возросло количество пострадавших в ДТП с троллейбусом в Чебоксарах.
REGNUM вчера в 10:20
Кино

Николь Кидман и Марго Робби пришли на премьеру в похожих костюмах

Лаконичный черный смотрится куда более торжественно, чем пляжная блуза Робби и офисный наряд Кидман.
Wday.ru 15 октября в 08:45
Экономика

С 2020 года банки России начнут оказывать госуслуги населению

В рамках тестирования законодательной инициативы министерства Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, Связь-банк, Газпромбанк и «Тинькофф банк» в пяти регионах России начнут оказывать гражданам ряд бесплатных госуслуг, включая получение пенсии и материнского капитала, оформление ИП, регистрацию в качестве страхователя.
RT на русском вчера в 22:34
Происшествия

В Екатеринбурге пропавшая студентка ранее задерживалась полицией

REGNUM 00:54
Армия и оружие

Два пилота погибли при катастрофе Су-30 в Венесуэле

В Венесуэле разбился самолет ВВС Венесуэлы - истребитель Су-30МКВ.
РЕН ТВ вчера в 17:52
Экономика

В Госдуме одобрили повышение МРОТ в 2020 году

В сентябре правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении МРОТ в 2020 году на 7,5%. Новый МРОТ составит 12 130 рублей, минимальный размер оплаты труда в 2019 году составил 11 280 рублей.
Rambler News Service вчера в 05:30
Общество

В России упростили процесс взыскания долгов с дачников

В России вступили в силу поправки в Гражданский процессуальный кодекс, упрощающие процедуру взыскания задолженности с владельцев дачных участков, сообщает «Российская газета».
RT на русском вчера в 23:07
Происшествия

В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК

Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 15 октября в 03:00
Экономика

Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога

Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Общество

Власти сочли недостижимыми свои цели по борьбе с нелегальным алкоголем

Согласно расчетам Минздрава, в 2014–2017 годах более половины потребления крепкого алкоголя было незарегистрированным.
РБК вчера в 17:00
Политика

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами «ДПС»

Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписями "ДПС" по-русски, не является рядовой ситуацией, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.
РИА Новости вчера в 20:22
Экономика

Размер выплат на первого и второго ребенка увеличат в России

Каждый месяц россиянкам, имеющим первого и второго ребенка, станут выплачивать увеличенные пособия.
Газета.Ru вчера в 21:26
Авто

Хэтчбек Toyota Yaris стал просторнее и экономичнее

В преддверии Токийского автосалона японцы рассекретили хэтчбек Toyota Yaris четвёртого поколения.
Драйв вчера в 11:34
Политика

Трамп сравнил действия России в Сирии с операцией СССР в Афганистане

Президент США Дональд Трамп в среду сравнил участие России в урегулировании конфликта в Сирии с операцией СССР в Афганистане.
РИА Новости вчера в 13:30
Шоу-бизнес

Изменившаяся Вера Алентова вышла в свет с мужем

Глядя на фото с мероприятия, поклонники удивились тому, как изменилась Алентова.
Комсомольская правда вчера в 18:15
Игры

В сеть утекло новое свидетельство того, что события GTA 6 будут развиваться в Вайс-Сити

Rockstar Games пока не анонсировала дату выхода GTA 6 и даже не объявляла о начале её разработки.
CyberSport.ru вчера в 03:35
Как работают Яндекс.Новости?
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