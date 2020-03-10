Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.

Падение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России

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