Энергетика
Российская газетаПадение цен на нефть не отразится на стоимости бензина в России
Глава Минэнерго Александр Новак сообщил, что падение нефтяных котировок в результате развала сделки о сокращении добычи ОПЕК+ никак не отразится на стоимости бензина на АЗС в России.
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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин после падения стоимости нефти
Комсомольская правда05:59
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