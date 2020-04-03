Экономика

ПримечанияПримечанияПадение цен на нефть привело к колоссальным потерям бюджета России

Министерство финансов РФ сообщило, что из-за падения цен на нефть госбюджет недополучит в апреле 55,8 миллиарда рублей. По информации ведомства, на протяжении марта убыток казны от недополучения нефтегазовых доходов составил 22 миллиарда рублей.
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Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст валюту из ФНБ на 77,8 млрд рублей

Интерфакс05:11

Минфин объявил, что в апреле продаст валюту из фонда национального благосостояния для покрытия бюджетного дефицита

Эхо Москвы05:31

Минфин из запасов продаст валюту на 77,8 миллиарда рублей

Вести.Ru05:26

Минфин будет продавать валюту в апреле на 3,5 млрд рублей в день

Российская газета05:16

Минфин: бюджет в апреле недополучит 55,8 млрд рублей из-за нефтяных цен

Газета.Ru05:32

Минфин объявил о продаже валюты из ФНБ в апреле

РБК05:06

Минфин с 7 апреля по 12 мая продаст иностранную валюту на 77,8 млрд рублей

ТАСС05:31
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:25, Ашберн
Политика

В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней

В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:21
Политика

В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь

РИА Новости вчера в 08:50
Общество

Тульские власти продлили режим повышенной готовности

Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
REGNUM 13:08
Единоборства

Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном

Мой Брянск 05:02
Общество

Россия приостанавливает все вывозные рейсы

Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
BFM.ru 09:19
Здоровье

Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу

Lenta.ru вчера в 23:01
Энергетика

Путин предупредил о риске дефицита нефти

Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
RT на русском 12:42
Религия

РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих

Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
BFM.ru 01:31
Общество

В Чувашии резко сокращают пассажирские перевозки

Чебоксары, 3 апреля 2020, 20:07 — REGNUM В Чувашии в рамках дополнительных мер по усилению безопасности значительно сокращаются пассажирские перевозки.
REGNUM 13:07
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Российская газета 09:21
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ 08:05
Шоу-бизнес

У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус

24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Российская газета 12:19
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Коммерсантъ 09:28
Здоровье

В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом

Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Gorod3466.ru 08:50
Общество

Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Ведомости 11:27
Экономика

В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась

Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости 12:46
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования

РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
ТАСС 03:30
Общество

Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина

Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
ГТРК Самара 09:13
Общество

Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
News.ru 04:11
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой

Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Bimru.ru 11:09
Общество

ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России

Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
РБК 12:54
Происшествия

В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова

Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
REGNUM 11:43
Армия и оружие

Два Ил-76 с оборудованием для борьбы с коронавирусом прибыли в Сербию

РБК 09:42
Общество

Итальянский дизайнер обуви Серджио Росси умер от коронавируса

Инфорос 08:06
Общество

Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве

RT на русском 08:14
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Газета.Ru 03:15
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
РИА Новости 08:45
Здоровье

Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи

Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Свободная Пресса 11:55
Гаджеты

Опубликованы данные бюджетного смартфона iPhone SE 2020

iReactor 04:54
Экономика

Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 09:52
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