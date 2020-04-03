Министерство финансов РФ сообщило, что из-за падения цен на нефть госбюджет недополучит в апреле 55,8 миллиарда рублей. По информации ведомства, на протяжении марта убыток казны от недополучения нефтегазовых доходов составил 22 миллиарда рублей.

Падение цен на нефть привело к колоссальным потерям бюджета России

Общество Россия приостанавливает все вывозные рейсы Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.

Энергетика Путин предупредил о риске дефицита нефти Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.

Общество В Чувашии резко сокращают пассажирские перевозки Чебоксары, 3 апреля 2020, 20:07 — REGNUM В Чувашии в рамках дополнительных мер по усилению безопасности значительно сокращаются пассажирские перевозки.

Общество В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.

Энергетика Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.

Здоровье В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.

Общество Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.

Происшествия В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.

Здоровье Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.