Экономика
ПримечанияПадение цен на нефть привело к колоссальным потерям бюджета России
Министерство финансов РФ сообщило, что из-за падения цен на нефть госбюджет недополучит в апреле 55,8 миллиарда рублей. По информации ведомства, на протяжении марта убыток казны от недополучения нефтегазовых доходов составил 22 миллиарда рублей.
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Политика
В Кремле назвали условие сокращения режима нерабочих дней
В России могут сократить режим нерабочих дней, если угроза распространения коронавируса станет минимальной, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
В МИД оценили возможность визита польской делегации в Катынь
Общество
Тульские власти продлили режим повышенной готовности
Тула, 3 апреля 2020, 20:08 — REGNUM Режим повышенной готовности на территории Тульской области продлён.
Единоборства
Нурмагомедов согласился провести бой с Фергюсоном
Общество
Россия приостанавливает все вывозные рейсы
Россия в ночь на субботу приостановит все вывозные рейсы. Об этом «Интерфаксу» рассказал источник в одной из крупных авиакомпаний.
Здоровье
Малышева дала советы по укреплению иммунитета к коронавирусу
Энергетика
Путин предупредил о риске дефицита нефти
Ранее сообщалось, что Путин проведёт совещание по ситуации на рынке нефти с представителями правительства, администрации президента и нефтяниками.
Религия
РПЦ допустила празднование Пасхи в храмах без верующих
Празднование одного из главных праздников православных христиан — Пасхи в храмах может пройти без верующих.
Общество
В Чувашии резко сокращают пассажирские перевозки
Чебоксары, 3 апреля 2020, 20:07 — REGNUM В Чувашии в рамках дополнительных мер по усилению безопасности значительно сокращаются пассажирские перевозки.
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
"Банк России исходит из того, что обязательства по финансовым сделкам, срок исполнения которых приходится на нерабочие дни, должны исполняться должниками в срок, предусмотренный договором", - говорится в сообщении регулятора.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Шоу-бизнес
У дочери Ивана Охлобыстина нашли коронавирус
24-летняя Анфиса, старшая дочь актера, сценариста Ивана Охлобыстина и актрисы Оксаны Арбузовой, заразилась коронавирусом.
Энергетика
Нефть марки Brent подорожала до $34,4 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE к 15:30 мск возросла на 15,2%, достигнув отметки в $34,48 за баррель, следует из данных торгов.
Здоровье
В Югре выявлены 8 новых случаев заражения коронавирусом
Стоит добавить, за последние сутки в округе 8 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Итого в Югре заболевших 16 человек.
Общество
Собянин выступил против выплат россиянам из бюджета в нерабочие дни
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что против немедленных выплат россиянам, столкнувшимся с падением своих доходов во время объявленных в стране каникул.
Экономика
В МВФ заявили, что мировая экономика остановилась
Мировая экономика практически остановилась, ситуация намного хуже, чем в ходе кризиса 2008-2009 годов, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
Транспорт
РЖД с 7 апреля отменит 53 поезда дальнего следования
РЖД с 7 апреля отменяют ряд поездов дальнего следования, курсирование поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом сократится, говорится в сообщении холдинга.
Общество
Кому разрешат работать в Самарской области во время карантина
Появилась информация, что правительство Самарской области в настоящее время готовит новое постановление о режиме повышенной готовности в регионе из-за коронавируса, сообщает портал 63.RU.
Общество
Экс-глава МИД Австрии обвинила мужа в домашнем насилии
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль обвинила мужа в рукоприкладстве.
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская похвалилась очаровательной внучкой-мулаткой
Ирина Понаровская порадовала своих поклонников. В своем instagram она опубликовала редкое эксклюзивное фото своей маленькой внучки Шарлотты.
Общество
ВОЗ оценила темпы распространения коронавируса в России
Россия пока не прошла пик по ситуации с коронавирусом.
Происшествия
В Москве арестовали генерал-майора юстиции Бирюкова
Москва, 3 апреля 2020, 18:43 — REGNUM Басманный суд Москвы до 1 июня арестовал замначальника следственного департамента МВД России, генерал-майора юстиции Александра Бирюкова, обвиняемого в злоупотреблении должностным полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 апреля в пресс-службе суда.
Общество
Спикер Мосгордумы разъяснил правила передвижения на машине в Москве
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк поздравила маму с днем рождения
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна поздравила маму с 49-летием.
Общество
Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома
Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам.
Здоровье
Врачи больницы в Петербурге попросили о помощи
Сотрудники Покровской больницы в Петербурге записали видеообращение, в котором попросили обеспечить их индивидуальными средствами защиты, препаратами и кислородными баллонами.
Экономика
Набиуллина призвала россиян тратить сбережения взвешенно
Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции с журналистами заявила, что универсальных советов россиянам в ситуации с распространением коронавирусной инфекции нет, но не стоит поддаваться импульсам и подойти к трате сбережений взвешенно, передает РИА Новости.