Энергетика

RT на русскомRT на русскомПадение цен на нефть ускорилось до 6%

Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
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Данные из США обвалили цены на нефть

Росбалт11:53

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАСС11:27

Цена нефти Brent опустилась ниже $40

News.ru11:55

Падение цен на нефть ускорилось до 6%

RT на русском11:55

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новости11:00

Падение цен на нефть ускорилось до 6% после публикации статданных о ее запасах в США

ПРАЙМ11:41

Нефть вернулась к $42 за баррель

REGNUMвчера в 15:17
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
Слово и Дело вчера в 06:27
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Общество

Экс-чиновник растянул плакат с Гитлером в центре Москвы

Газета.Ru 11:54
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Футбол

Широков рассказал, почему Вагнер Лав не перешел в ЦСКА

Metaratings 06:22
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
1,4K
Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
1K
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,3K
Общество

Парад Победы на Красной площади впервые отметился спецэффектами

Во время трансляции Парада Победы в Москве впервые применили специальные эффекты.
Известия 12:18
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Наука

Создано устройство для мониторинга здоровья по анализу пота

Китайские эксперты из института Сянтань смогли создать уникальное мини-устройство, отслеживающее здоровье организма, анализируя пот.
Evo-rus.com 06:39
8
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем.
Lenta.ru 09:22
98
Общество

В Германию возвращается карантин по коронавирусу

Отмечается, что из-за ситуации на мясном предприятии статистика распространения коронавируса в Германии оказалась наихудшей за все время эпидемии.
LentaChel.ru 11:40
25
Энергетика

Нефть Urals подорожала в Европе до $46 за баррель

С начала июня российская нефть подорожала в Европе на $7 - до $45-46 за баррель.
Вестник Кавказа 10:41
1
Здоровье

В омском доме престарелых зафиксировали вспышку коронавируса

В письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства «Коммерческие вести», идет речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
RuNews24.ru 06:58
93
Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
1,4K
Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
20
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
67
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
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Политика

Парад Победы пройдет сегодня на Красной Площади в Москве

Проведение парада приурочено к дате исторического парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.
Авиаград Жуковский 02:10
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,7K
Общество

Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки

Президент России Владимир Путин предложил расширить условия льготной ипотеки под 6,5% годовых на покупку нового жилья.
Урал-пресс-информ вчера в 16:12
243
Наука

В ДВФУ выделили новые противоопухолевые вещества из морской звезды

Naked Science 22 июня в 15:32
1
Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Экономика

МВФ ухудшил прогноз по экономике России в 2020 году

Согласно обновленному прогнозу Международного валютного фонда, снижение цен на нефть и последствия пандемии приведут к более глубокому спаду экономики России, чем фонд ожидал в апреле - на 6,6% в 2020 году (прежняя оценка - спад на 5,5%).
Российская газета 10:50
88
Культура

Джордж Мартин рассказал, когда закончит эпопею «Песнь льда и пламени»

АБН 10:40
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Политика

Посол России рассказал о реакции ФРГ на статью Путина

Посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что статью российского президента Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждают в политических, научных и общественных кругах в Германии.
RT на русском 10:35
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Армия и оружие

США перебазируют в Польшу две тысячи военных

Военное дело вчера в 05:21
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Общество

Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что пандемия коронавируса резко изменила привычный образ жизни граждан страны.
Газета.Ru вчера в 11:45
1,2K
Политика

Лидеры 10 стран и территорий приедут на парад Победы в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга перечислил журналистам государства и частично признанные республики, лидеры которых прибудут в Москву на парад Победы 24 июня.
Коммерсантъ вчера в 06:51
2,1K
Здоровье

Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже

Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13
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Здоровье

74 случая коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки

За сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, выздоровели еще 112 человек, три ковидных пациента скончались.
Kursk.com вчера в 01:23
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