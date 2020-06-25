Энергетика
RT на русскомПадение цен на нефть ускорилось до 6%
Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7239 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Шоу-бизнес
Песков пришел на парад Победы с 5-летней дочерью
ИнфоСМИ вчера в 06:03
Шоу-бизнес
Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с Харламовым
Актриса Кристина Асмус прокомментировала слухи о фейковом разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Lenta.ru 13:55
Происшествия
Стали известны детали инцидента с машиной ФСО перед парадом Победы
Москва, 25 июня 2020, 12:28 — REGNUM Против солдата-срочника, который разбил стекло микроавтобуса Федеральной службы охраны (ФСО) перед парадом Победы в Москве, не стали возбуждать уголовное дело.
REGNUM 05:28
Общество
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Сергей Хрущев родился в 1935 году в семье первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева и Нины Кухарчук.
РИА Новости 10:01
Авто
Для российских водителей с 1 июля будут действовать новые правила
В России с 1 июля вступит в силу ряд новых правил для автомобилистов, передает Autonews.
Газета.Ru 15:05
Музыка
Рэперы Серёга и Dava выпустили ремейк хита «Чёрный бумер»
Премьера клипа на хит 2004 года «Чёрный бумер» состоялась на YouTube.
News.ru 13:50
Общество
Титов объявил «корона-стоп» на возвращение в Россию бизнесменов
Бизнесмены из «лондонского списка», покинувшие Россию из-за угрозы уголовного преследования, пока не будут возвращаться на родину из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, заявил ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов.
РБК 11:23
Общество
Запрет на продажу алкоголя на один день введут в Волгоградской области
В торговых точках Волгоградской области на один день ограничат торговлю алкоголем. Это связано с празднованием Дня молодежи.
Известия 05:57
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Футбол
Черчесов призвал проголосовать за поправки в Конституцию
Как сообщает «Чемпионат», главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призывает граждан голосовать за поправки в Конституцию РФ.
CT news 18:07
Общество
ВОЗ заявила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе на минувшей неделе впервые за несколько месяцев зафиксировали рост числа новых случаев коронавирусной инфекции за семь дней, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.
РИА Новости 13:21
Шоу-бизнес
Татьяна Брухунова: «Выгляжу я как бабушка»
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова ответила критикам своей внешности.
Суть событий 02:14
Общество
Многие протестующие покинули «автономную зону» в Сиэтле
ПолитРоссия 02:57
Политика
Трамп заявил, что ему проще иметь дело с Россией, чем с демократами
Президент США Дональд Трамп заявил, что с Россией, Китаем и КНДР ему проще иметь дело, чем с американскими демократами.
РИА Новости 17:56
Кино
Трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» Козловского опубликован в сети
RuNews24.ru вчера в 03:31
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что у актера случился сердечный приступ
В четверг у Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, случился сердечный приступ, об этом заявил "МК" адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 18:45
Энергетика
Сланцевой нефти из США предрекли мрачное будущее
Несмотря на позитивные сдвиги, эксперты предрекли мрачное будущее для сланцевой отрасли США, которая столкнулась с мощным падением нефтедобычи, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 11:12
Экономика
МВФ спрогнозировал падение ВВП России на 6,6 процента
МВФ предрекает российскому ВВП подъем на 4,1 процента в 2021 году.
RuNews24.ru вчера в 12:31
Шоу-бизнес
Forbes представил рейтинг самых успешных звезд России
Forbes представил список самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
БИЗНЕС Online 01:31
Авто
Porsche обновил комплектации Boxster и Cayman
Ценник обновлённого 718 Cayman будет составлять не меньше 59 900 долларов, а базового Boxster — от 62 000 долларов.
32CARS.ru вчера в 17:02
Единоборства
Менеджер Хабиба анонсировал бой против Гэтжи
Менеджер действующего чемпиона абсолютного бойцовского турнира (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз анонсировал бой против обладателя временного чемпионского пояса Джастина Гэтжи.
Газета.Ru 11:43
Политика
В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам
В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 11:30
Футбол
«Ливерпуль» досрочно стал чемпионом Англии
В последний раз "Ливерпуль" поднимал чемпионский кубок в сезоне-1989/90, когда команду возглавлял великий Кенни Далглиш.
Газета.Ru 17:20
Происшествия
Адвокат Ефремова объяснил свои слова о помощи детям погибшего в ДТП
Михаил Ефремов готов позаботиться о детях погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщил РИА Новости адвокат актера Эльман Пашаев.
РИА Новости 04:33
Политика
Financial Times (Великобритания): Россия не может себе позволить еще 15 лет войны с Западом (Financial Times)
Владимир Путин хочет, чтобы ему предоставили возможность просидеть у власти еще 15 лет.
ИноСМИ 06:18
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Здоровье
Производитель препарата от коронавируса готов выпускать до 1 млн упаковок в месяц
Завод «Биохимик» (входит в группу компаний «Промомед») в Мордовии готов выпускать в месяц до 1 млн упаковок препарата «Арепливир» («Фавипиравир») для лечения коронавируса, сообщил ТАСС исполнительный директор компании Дмитрий Земсков.
Коммерсантъ 18:37
Происшествия
В Солнечногорске за день утонули три ребенка
РИА Новости 16:07
Политика
Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
Газета.Ru 16:44
Шоу-бизнес
Собчак сломала нос и попала в больницу
Телеведущая Ксения Собчак рассказала, что сломала нос и попала в больницу. Об этом она сообщила в Instagram, сняв видео из палаты.
Lenta.ru 09:34