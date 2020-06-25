Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.

Падение цен на нефть ускорилось до 6%

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