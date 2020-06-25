Энергетика

RT на русскомRT на русскомПадение цен на нефть ускорилось до 6%

Падение мировых цен на нефть ускорилось примерно до 6%, свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти Brent опустилась ниже $40 за баррель впервые с 16 июня

РБКвчера в 11:52

Мировые цены на нефть продолжили снижение на торгах

Комсомольская правда05:05

Нефть держится в минусе на опасениях вокруг перспектив спроса на сырье

ПРАЙМ06:24

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов

RT на русском01:22

Котировки Brent и WTI остаются в минусе

Росбалт07:39

Цена нефти Brent опустилась ниже $41

ТАССвчера в 11:32

Цены на нефть марки Brent упали до 40,87 доллара за баррель

РИА Новостивчера в 11:00
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 11:15, Ашберн
Общество

В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

RT на русском 08:29
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Кино

В Сети появился трейлер фильма Козловского «Чернобыль: Бездна»

Sputnik Грузия вчера в 05:07
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Политика

Реакция ветерана на слова Путина о Победе попала на видео

Реакция одного из ветеранов на слова главы государства о войне попала в телетрансляцию.
Pravda.Ru вчера в 08:57
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Армия и оружие

Россия модернизирует «Искандеры»

Вестник Кавказа вчера в 07:44
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Общество

Сын Хрущева умер в США от огнестрельного ранения в голову

Причиной смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева - Сергея Хрущева - стало огнестрельное ранение в голову.
ТАСС 09:11
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Общество

Суд вынес приговор директору и помощнице актрисы Элины Быстрицкой

Вести.Ru 09:26
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:55
1,5K
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
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Общество

В Росавиации планируют возобновить международные полеты

Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
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Общество

Россиянок восхитила внешность сына Лукашенко, посетившего парад Победы

Российских девушек восхитила внешность 15-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко, посетившего парад Победы в Москве вместе с отцом.
iReactor 07:44
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Происшествия

Отстраненный от парада солдат объяснил разбитое стекло машины ФСО

РБК 09:36
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет

Forbes назвал самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Ведомости 02:53
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Здоровье

Развеян миф о медицинских масках

Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок.
Lenta.ru 07:34
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Ивановской области выросло до 39

РИА Новости 10:13
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Армия и оружие

Сирийские ПВО уничтожили несколько ракет, есть пострадавшие

Сирийские средства противовоздушной обороны уничтожили несколько ракет, пущенных Израилем.
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Политика

Президент Казахстана сменил главу министерства здравоохранения

Новым министром здравоохранения стал Алексей Цой, ранее занимавший пост вице-министра.
Эхо Москвы 10:32
Политика

Главой Россотрудничества назначили Евгения Примакова

«Указом президента сегодня назначен Примаков, документ вступает в силу со дня подписания», — заявили в четверг в Россотрудничестве.
Известия 07:08
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Происшествия

Адвокат заявил о готовности Ефремова усыновить детей из семьи Захарова

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, заявил о готовности актера усыновить детей из семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП.
Lenta.ru 00:08
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Авто

Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок

Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
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Происшествия

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека ради выкупа

Интерфакс 06:08
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Шоу-бизнес

Муцениеце похвасталась соблазнительными фото в бикини у бассейна

Поклонники российской актрисы Агаты Муцениеце пришли в восторг от стройной фигуры звезды, которая опубликовала фотографии в алом бикини.
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Общество

Главред RTVI Алексей Пивоваров покинет свой пост

Журналист Алексей Пивоваров покидает пост главного редактора телеканала RTVI, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе телеканала.
Интерфакс 10:26
Политика

СК РФ объявил в розыск журналиста Муждабаева

Москва, 25 июня 2020, 15:38 — REGNUM Заместитель генерального директора украинского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев был объявлен в международный розыск, сообщила 25 июня пресс-служба Следственного комитета России.
REGNUM 08:38
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Футбол

Созин: почему футболисты шляются по ресторанам? Это предательство болельщиков и Дюкова

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением об участившихся случаях заражения коронавирусом среди игроков из клубов Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 10:01
Энергетика

ФАС предложила рассмотреть отмену запрета на импорт топлива

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выступила с инициативой обсудить возможную отмену запрета на импорт топлива или сокращение действия моратория.
Коммерсантъ 10:00
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Политика

МИД ответил на «протест» Украины против проведения парада в Крыму

РИА Новости 11:00
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Политика

Американский генерал предсказал захват украинской дамбы Россией

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес предсказал, что Россия попытается захватить дамбу в украинском Херсоне.
Lenta.ru 09:54
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Футбол

«Крылья Советов» предлагали Оби Микелу контракт с зарплатой $ 1,2 млн

Российский клуб связался с 33-летним футболистом, который находится в статусе свободного агента, и предложил ему зарплату $ 1,2 млн.
Чемпионат 10:21
Экономика

РБК сообщил о возможной продаже «Печоры СПГ» компании Lloyds Energy

Как сообщил изданию источник, близкий к «Аллтеку», семья Босова, которой после смерти покончившего с собой бизнесмена перешли его активы, ведет переговоры о продаже газового проекта с компанией Lloyds Energy, основанной немецким кикбоксером Халидом Аррабом.
Ведомости 01:00
Политика

В Совфеде заявили о вмешательстве Запада в суверенный процесс в РФ

Западные страны с января 2020 года проводят кампанию по вмешательству в суверенный конституционный процесс в России.
Известия 08:45
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