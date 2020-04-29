Экономика

Lenta.ruLenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

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Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

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Глава ФРС назвал беспрецедентным падение экономической активности в США

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Глава ФРС США прокомментировал решение по ключевой ставке

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Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

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Темпы падения американской экономики во втором квартале могут оказаться беспрецедентными, считают в ФРС США

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По данным "Чемпионата", руководство "Салавата Юлаева" приняло решение расстаться с Николаем Цулыгиным, который занимает пост главного тренера клуба.
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Германия не пригласила российских представителей на церемонию, посвященную 75-летней годовщине окончания Второй мировой войны.
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
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Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету

В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
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Песков не исключает выход России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Россия вышла на плато по распространению коронавируса нового типа.
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На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

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Порядок оформления цифровых пропусков для разовых поездок остается прежним.
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ФСБ пресекла контрабанду драгметаллов из России в Германию

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Бывший полковник-миллиардер Захарченко пропал в московском СИЗО

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Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
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Глава Московской области Андрей Воробьев заявил о выходе региона на плато по количеству зараженных коронавирусом.
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Возможный трубоукладчик «Северного потока – 2» направился к Балтике

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В Кремле назвали абсурдом опасения россиян из-за видеонаблюдения

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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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