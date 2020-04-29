Экономика
Lenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
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Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США
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