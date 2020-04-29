Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Глава ФРС заявил о необходимости дополнительных вливаний в экономику США

REGNUM00:58

В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

Московский Комсомолецвчера в 18:09

Темпы падения американской экономики во втором квартале могут оказаться беспрецедентными, считают в ФРС США

Эхо Москвывчера в 15:31

Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

Взгляд.рувчера в 16:11

Глава ФРС назвал беспрецедентным падение экономической активности в США

Говорит Москвавчера в 16:06

Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

ТАССвчера в 15:46

Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Lenta.ruвчера в 17:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:11, Ашберн
Кино

Проект фильма «Иллюзия обмана 3» наконец получил сценариста

REGNUM вчера в 04:28
4
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
2,5K
Общество

Куйвашев официально ввел масочный режим на майские праздники

Ранее планы о введении масочного режима Евгений Куйвашев озвучил на совещании у полпреда Николая Цуканова.
JustMedia вчера в 08:18
118
Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс вчера в 12:16
1,3K
Общество

Власти Москвы рассказали о продлении пропусков для автомобилистов

На сайте мэрии сообщается, что срок действия ранее выданных пропусков продлен до 4 мая, но тем, кто планирует ездить на машине работу с 5 по 11 мая, уже надо или продлить цифровой пропуск или получить новый, если ранее его не было.
Вести.Ru вчера в 09:12
955
Здоровье

Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения

Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты, могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Общество

В Екатеринбурге ФСБ провела контртеррористическую операцию

Режим контртеррористической операции ввели с 00.30 (22.30 мск среды) по решению начальника регионального УФСБ на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
РИА Новости вчера в 19:42
876
Энергетика

Норвегия сократит добычу нефти с июня по декабрь

Агентство "Рейтер" передает, что министерство нефти и экономики Норвегии сообщило о том, что с июня по декабрь 2020 года страна будет сокращать добычу нефти.
Pravda.Ru 00:43
Общество

В Москве скончались еще 65 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 65 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили "Интерфаксу" в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Интерфакс вчера в 22:26
48
Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,6K
Гаджеты

Предзаказы на «умные» часы Amazfit X стартуют 28 апреля

До настоящего времени «умные» часы Huami Amazfit X, презентованные чуть менее года назад, летом 2019 года, все еще оставались недоступными для пользователей.
RuNews24.ru 27 апреля в 06:18
4
Автоспорт

Злобин: Квят — не чемпион, он не будет рвать и метать

Российский гонщик Сергей Злобин поделился мнением о пилоте «Альфа Таури», соотечественнике Данииле Квяте.
Чемпионат вчера в 11:23
Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
2K
Общество

Подмосковье вышло на плато по количеству заражённых коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил радостную новость — Подмосковье наконец-то вышло на плато по количеству заражённых коронавирусной инфекцией.
Pravda.Ru вчера в 11:25
1,4K
Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
58
Политика

Песков выразил надежду о выходе России на плато по коронавирусу

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда на то, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу.
EastRussia вчера в 20:46
84
Общество

МВД попросило у ЦБ доступ к банковской тайне

Законодательство не дает МВД широких полномочий по доступу к банковской тайне.
Мой Брянск вчера в 06:56
463
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США за $6,4 млн

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) нашёл у телеведущей Елены Малышевой роскошный особняк в США.
Секрет фирмы вчера в 11:26
589
Общество

Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям продавать уловы

В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
РБК 01:00
Общество

Чехию накрыла сильнейшая за 500 лет засуха

Глава министерства охраны окружающей среды в Чехии Рихард Брабец назвал климатическую ситуацию в стране катастрофической.
МИР 24 вчера в 17:40
6
Происшествия

Капитан военной части под Хабаровском получил срок за взятку

Капитан военной части под Хабаровском получил 7,5 лет лишения свободы за взятку в полмиллиона рублей.
Российская газета вчера в 21:39
Общество

В Кузбассе зафиксировали еще два случая коронавируса

По данным на четверг, в Кузбассе выявлены 128 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 00:47
Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
42
Политика

Путин напомнил о примере Спарты из-за идей о мерах по коронавирусу

Путин напомнил о том, что в древней Спарте больных и увечных детей, согласно легенде, сбрасывали со скалы, а также упомянул рассказ Джека Лондона, в котором стариков оставляли на съедение диким зверям.
РБК 28 апреля в 12:36
1,6K
Общество

В Волгоградской области изменились правила передвижения граждан

В среду губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением внес изменения в правила передвижения граждан.
НовостиВолгограда.ру вчера в 11:15
16
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в России

Деловое.ТВ вчера в 13:55
12
Армия и оружие

Корабли ВМС США атаковали и захватили венесуэльское судно

Несколько часов назад, недалеко от территориальных вод Сальвадора, корабль ВМС США и корабль Береговой охраны США атаковали без видимых причин венесуэльское морское судно и захватили его.
Avia.pro вчера в 10:41
33
Экономика

Советник властей Италии назвал способ избежать второй волны коронавируса

«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
РБК вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Федосееву-Шукшину уличили в обмане после скандала с недвижимостью

Дни24 вчера в 12:55
54
Авто

Белорусы построили водоплавающий вездеход для рыбалки и охоты

Белорусская военно-промышленная компания «140-й ремонтный завод» представила гражданский вездеход Кайман-ОР.
Тарантас Ньюс вчера в 10:51
1
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное