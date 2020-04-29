Коронавирус
Lenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США
Взгляд.рувчера в 16:11
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В пресс-службе Росрыболовства подтвердили, что по поручению президента подготовили две концепции законопроекта, предусматривающего возможность продажи уловов, добытых на любительской рыбалке: «Одна касается продажи уловов рыбаками-любителями, другая — деятельности индивидуальных предпринимателей и малого бизнеса».
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Глава министерства охраны окружающей среды в Чехии Рихард Брабец назвал климатическую ситуацию в стране катастрофической.
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«Чтобы избежать масштабной второй волны, правительству потребуется постоянно напоминать людям о важности соблюдения социальной дистанции», — уточнил он.
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