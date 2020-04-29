Экономика
Lenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США
Московский Комсомолецвчера в 18:09
Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США
Взгляд.рувчера в 16:11
Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 01:45, Ашберн
Здоровье
Эпидемия коронавируса: главное за 29 апреля
Всего в мире от коронавируса умерло более 219 тыс. человек, а выздоровело более 957 тыс. Россия За сутки выявили 5841 новый случай коронавируса в 82 регионах страны.
Радио Комсомольская правда вчера в 14:59
Происшествия
В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации
Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.
ТАСС вчера в 23:40
Происшествия
В Армении устроили самосуд над подозреваемыми в убийстве
Известия 28 апреля в 22:30
Футбол
Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами
Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.
Чемпионат 00:30
Здоровье
Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения
Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
Политика
Кирилл Бычков назначен и.о. первого вице-премьера Якутии
Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:34
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Хоккей
«Ак Барс» объявил о продлении контракта с Зариповым
Матч ТВ вчера в 12:30
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Происшествия
Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке
Вблизи одного из бруклинских похоронных бюро Нью-Йорка обнаружили грузовики с десятками тел умерших, которые уже начали разлагаться, пишет 29 апреля The New York Times.
Известия вчера в 22:24
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Спорт
Брызгалов признался, что хранит дома оружие
Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
ГЛАС.RU 01:06
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
Общество
В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель
В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
БИЗНЕС Online вчера в 09:02
Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 28 апреля в 11:13
Общество
Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков
Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Игры
Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC
Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
NewInform 28 апреля в 08:22
Авто
В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed
Автоновости дня вчера в 10:37
Общество
На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
Здоровье
Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области
На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19, из них 67 новых подтверждений.
Миасский рабочий вчера в 01:59
Политика
Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией
Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
В российском городе предотвратили теракты
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия
За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 48 человек
Еще у 48 южноуральцев подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает региональный минздрав.
Радио Business FM Челябинск 01:26
Происшествия
Стали известны личности боевиков, уничтоженных в Екатеринбурге
В ходе контртеррористической операции в саду были уничтожены некий Юрий, арендовавший сторожку, и два его пособника.
URA.Ru 01:09