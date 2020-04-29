Экономика

Lenta.ruLenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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Глава ФРС назвал беспрецедентным падение экономической активности в США

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В ФРС ожидают беспрецедентного падения экономической активности в США

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Падение экономической активности в США сочли беспрецедентным

Lenta.ruвчера в 17:18

Глава ФРС предупредил о беспрецедентном падении экономической активности в США

Взгляд.рувчера в 16:11

Глава ФРС заявил, что экономике Штатов понадобятся еще деньги

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Глава ФРС ожидает беспрецедентных темпов падения экономической активности в США

ТАССвчера в 15:46

Темпы падения американской экономики во втором квартале могут оказаться беспрецедентными, считают в ФРС США

Эхо Москвывчера в 15:31
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Эпидемия коронавируса: главное за 29 апреля

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В Приангарье нашли пропавших чиновников районной администрации

Задержавшие, среди которых человек, похожий на главу Усть-Кута Александра Душина, заявляют на видео, что чиновники районной администрации приехали поджигать лес, но самих поджогов на видео не зафиксировано.
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Goal опубликовал список лучших игроков, которые летом могут стать свободными агентами

Некоторые именитые игроки из Европы доигрывают последний год своих контрактов, и есть несколько звёздных футболистов, которые могут уйти бесплатно этим летом, сообщает Goal.
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Ученые объявили, что коронавирус может жить в легких после излечения

Группа ученых из Китая объявила, что переболевшие COVID-19 и выписанные из больницы пациенты могут по-прежнему нести глубоко в легких частицы нового коронавируса.
РЕН ТВ вчера в 23:15
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Кирилл Евгеньевич Бычков назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
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Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Хоккей

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Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Происшествия

Грузовики с десятками разлагающихся тел обнаружили в Нью-Йорке

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Известия вчера в 22:24
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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
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Спорт

Брызгалов признался, что хранит дома оружие

Хоккеист признался, что хранит в своём американском доме огнестрельное оружие.
ГЛАС.RU 01:06
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«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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Общество

В системе цифровых пропусков в Татарстане появится новая цель

В систему цифровых пропусков для выхода из дома, которая действует в Татарстане, внесут новую цель.
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
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Политика

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Общество

Власти Москвы аннулировали 20 тыс. рабочих пропусков

Власти Москвы аннулировали цифровой пропуск 20 тыс. горожанам с симптомами ОРВИ или коронавирусом.
Известия 28 апреля в 11:49
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Представлен релизный трейлер SnowRunner для PS4, Xbox One и PC

Разработчики из российско-американской студии Saber Interactive и издательство Focus Home Interactive показали релизный трейлер SnowRunner, которая вышла на Xbox One, PlayStation 4 и PC.
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Авто

В Россию Kia привезет новый кроссовер Kia XCeed

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Общество

На Среднем Урале официально ввели масочный режим на майские праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев внес изменения в указ о дополнительных мерах защиты от коронавирусной инфекции: с 1 мая жителям ряда уральских городов можно появляться в общественных местах лишь в масках.
Российская газета вчера в 09:11
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Здоровье

Почти 500 заболевших коронавирусом выявлено в Челябинской области

На утро 29 апреля в регионе подтверждены 499 случаев заболевания COVID-19, из них 67 новых подтверждений.
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Политика

Глава дипломатии ЕС оценил возможность улучшения отношений с Россией

Пандемия коронавируса представляет возможность для активизации сотрудничества Брюсселя и Москвы, уверен он.
Коммерсантъ вчера в 21:58
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СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Общество

Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России

Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
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В российском городе предотвратили теракты

Lenta.ru вчера в 19:49
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Происшествия

За сутки в Челябинской области коронавирус подтвердился у 48 человек

Еще у 48 южноуральцев подтвердилась коронавирусная инфекция, сообщает региональный минздрав.
Радио Business FM Челябинск 01:26
Происшествия

Стали известны личности боевиков, уничтоженных в Екатеринбурге

В ходе контртеррористической операции в саду были уничтожены некий Юрий, арендовавший сторожку, и два его пособника.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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