Экономика
Lenta.ruПадение экономической активности в США сочли беспрецедентным
Глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции в среду, 29 апреля, о беспрецедентном падении экономической активности во втором квартале.
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Здоровье
Мясников рассказал об уникальном пациенте с COVID-19
Состояние пациентов, больных коронавирусом, может очень резко ухудшаться, заявил главврач московской городской больницы № 71 Александр Мясников в эфире Соловьев Live.
РИА Новости 11:14
Здоровье
Участники митинга во Владикавказе посетили больницу с COVID-19
Участники несанкционированного митинга во Владикавказе, не верившие в существование коронавируса, изменили свое отношение, посетив больницу с зараженными, сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
РИА Новости 15:25
Политика
Помпео заявил об угрозе голода в КНДР
В КНДР существует реальный риск распространения коронавируса и голода, заявил в среду госсекретарь США Майк Помпео.
РИА Новости 15:53
Шоу-бизнес
Хайди Клум засмеяли за вульгарное платье с огромным декольте
Забавно, что, судя по кадру из программы, неподдельные эмоции наряд 46-летней Хайди Клум вызвал не только у зрителей.
Wday.ru 12:34
Общество
Симоньян: в RT 10% сотрудников оказались заражены коронавирусом
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Telegram о результатах проведенного исследования сотрудников компании на антитела к коронавирусу.
Московский Комсомолец 07:35
Происшествия
Раскрыто содержание предсмертной записки главы нижегородского ГИБДД
Обнаруженный мертвым начальник УГИБДД по Нижегородской области Павел Ржевский оставил редсмертную записку.
РЕН ТВ 18:05
Шоу-бизнес
Гражданский муж Надежды Бабкиной сообщил сроки ее выписки из больницы
Певец Евгений Гор, гражданский муж Надежды Бабкиной, рассказал о сроках выписки народной артистки из больницы.
АБН вчера в 16:31
Общество
ВОЗ прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России
В России наблюдается положительная тенденция по сокращению заболеваемости коронавирусом.
Lenta.ru 15:01
Космос
Рогозин захотел еще больше денег на «Ангару» из-за SpaceX
Один из пользователей Twitter призвал Рогозина обратить внимание на самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», который производит ракеты семейства «Союз-2» и работает над перспективным «Союз-5» — российским ответом на американский Falcon 9. Ранее в апреле Рогозин объяснил нежелание госкорпорации сотрудничать со SpaceX тем обстоятельством, что последняя поддерживает Пентагон.
Lenta.ru 27 апреля в 06:19
Армия и оружие
Два бомбардировщика ВКС РФ выполнили полет над Балтийским морем
Москва, 29 апреля 2020, 05:15 — REGNUM Плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря осуществили два стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 ВКС России, 29 апреля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
REGNUM вчера в 22:15
Спорт
Шутер Generation Zero сделали в Steam бесплатным до 4 мая
В Steam игра «Generation Zero» получила акционное предложение.
OAnews 17:10
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости 10:18
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри изменился до неузнаваемости
Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри изменился до неузнаваемости Исполнитель роли Чендлера Бинга неприятно поразил фанатов изменениями в своей внешности.
Экспресс газета 15:34
Технологии
Удалить информацию о себе из интернета пытались две трети россиян
Оказалось 65% россиян попытались удалить информацию о себе из интернета, а остальные не решались это делать только по той причине, что не знают, как удалять свои данные.
Astera 17:34
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи Lada Xray Cross Instinct
«АвтоВАЗ» начал онлайн-продажи новой специальной серии LADA XRay Cross Instinct, оснащенной мультимедийной системой «Яндекс.Авто».
Автоновости дня вчера в 07:31
Кино
Актер Мэдсен рассказал идеи Тарантино о приквеле «Криминального чтива»
ИА Красная Весна 13:56
Общество
В Петербурге вводится масочный режим с 30 апреля
Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», масочный режим обязывает жителей и гостей Северной столицы носить респираторы, маски или другие средства защиты во время посещения магазинов, аптек, на улице, в общественном транспорте и такси.
ФАН 14:00
Общество
Коронавирус нанесет еще больший удар по экономике США
ВВП США в первой четверти 2020 года сократился на 4,8 процента, что стало крупнейшим кризисом со времен Великой депрессии 1930-х годов, однако во второй четверти этого года страна понесет еще большие убытки.
Lenta.ru 17:48
Футбол
Президент Франции хочет завершения топ-чемпионатов Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии были завершены досрочно, передает Le Parisien.
Газета.Ru 16:05
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело вчера в 01:13
Общество
ВОЗ анонсировал заседание чрезвычайного комитета по коронавирусу
Тедрос Адханом Гебрейесус, глава чрезвычайного комитета по коронавирусу ВОЗ, сообщил, что организация проведет новое совещание 30 апреля.
Собака.ru 15:20
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости 15:56
Кино
Опубликован трейлер седьмого сезона «Агентов Щ.И.Т.»
В сети появился трейлер нового сезона сериала «Агенты Щ.И.Т.». По сюжету финального сезона Коулсон и Агенты оказываются заперты в прошлом.
Inc-news.ru 15:31
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры из-за коронавируса
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 12 мая, жителям рекомендовали носить защитные маски, говорится в постановлении городского правительства.
РИА Новости 15:06
Общество
Власти США заказали 100 тысяч похоронных мешков
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) США оформило заказ на 100 тысяч похоронных мешков на случай продолжения пандемии.
News.ru 16:45
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Армия и оружие
Появилось видео, как птица сбила летящую в танк американскую ракету
В кадре появляется летящее живое существо, предположительно, птица. Можно даже сказать, что оно похоже на утку.
Московский Комсомолец 11:13
Общество
Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом
Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19. По его словам, он заболел неделю назад.
РБК 13:42