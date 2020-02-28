Финансы
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Минобороны показало на видео бой спецназа
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Мишустин призвал сообщать о нарушениях при реализации нацпроектов
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Объяснено нежелание Турции отступить в Идлибе
У президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана есть несколько причин, которые мешают ему отступить в сирийской провинции Идлиб, а также заставляют жертвовать альянсом с Россией и вовлекать турецкую армию в кровавую войну.
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В выходные этап Кубка мира по лыжным гонкам пройдёт в Финляндии
В ближайшие выходные в Лахти (Финляндия) пройдёт этап Кубка мира по лыжным гонкам.
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На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело
Как сообщает пресс-службе регионального СК, найти убийцу удалось после того, как на стенах домов появились надписи, указывающие на местонахождение тела.
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Погода была прекрасная, «Принцесса» была ужасная
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Опубликован анализ вскрытий умерших от китайской вирусной пневмонии
Китайские ученые проводили анализ на основе данных о вскрытии 11 пациентов возрастом от 52 до 80 лет, которые умерли от SARS-CoV-2.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
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Здоровье
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В Бюллетени представлен отчет об итогах экспертно-аналитического мероприятия "Оценка эффективности расходования в 2018-2019 годах средств федерального бюджета, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медорганизаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь".