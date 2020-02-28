Экономика
Эхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%
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Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций
Московский Комсомолец27 февраля в 18:27
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 01:48, Ашберн
Хоккей
Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»
«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15
По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Происшествия
В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре
В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Происшествия
В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри
По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
Армия и оружие
Ответ «Белым каскам»: Шульгин пообещал наказать виновных в инсценировке химатак в Сирии
Россия не оставит без ответа провокации «Белых касок» на территории Сирии, и все виновные в инсценировке химатак, бомбардировках республики должны понести наказание.
Шоу-бизнес
Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
Космос
«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым
Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.
Общество
Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире
В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Гаджеты
В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series X
Многие геймеры с нетерпением ожидают выхода и новостей о будущей консоли Xbox Series X. Недавно в Сети появилась информация о параметрах видеокарты игровой приставки.
Общество
Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы
Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле
В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.
Экономика
«Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов
Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.
Политика
Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России
Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Киберспорт
S1mple признан самым ценным игроком IEM Katowice
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Общество
Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Энергетика
Нефть Brent подорожала на 3,16%
27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры
Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Политика
Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
Общество
Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ
С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.
Политика
В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы
В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах.
Общество
Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке
Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Общество
Сеть магазинов «Красный куб» закрывается
Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Общество