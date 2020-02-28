Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Армия и оружие Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.

Происшествия В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.

Космос «Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.

Гаджеты В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series X Многие геймеры с нетерпением ожидают выхода и новостей о будущей консоли Xbox Series X. Недавно в Сети появилась информация о параметрах видеокарты игровой приставки.

Происшествия Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.

Экономика «Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.

Политика Украинцам ужесточили правила выезда в Россию С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.

Шоу-бизнес 40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.

Энергетика Нефть Brent подорожала на 3,16% 27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.

Музыка Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.

Политика Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.

Общество Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.