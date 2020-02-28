Экономика

Эхо МосквыЭхо МосквыРынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%

Рынок акций РФ открылся падением индексов РТС и Мосбиржи на 4,1-4,7%.
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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций

Московский Комсомолец27 февраля в 18:27

Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

ТАСС28 февраля в 12:10

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49
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Хоккей

Дубль Овечкина принёс «Вашингтону» победу над «Миннесотой»

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3.
REGNUM 00:32
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом под Владимиром выросло до 15

По уточненным данным, в столкновении микроавтобуса Mercedes Sprinter с фурой пострадали 15 человек.
Российская газета 00:46
Происшествия

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

В столице Филиппин Маниле вооруженный человек захватил около 30 посетителей или работников торгового центра, сообщает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:57
Армия и оружие

Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинции Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
Происшествия

В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
МедиаКорСеть 28 февраля в 04:22
Армия и оружие

Ответ «Белым каскам»: Шульгин пообещал наказать виновных в инсценировке химатак в Сирии

Россия не оставит без ответа провокации «Белых касок» на территории Сирии, и все виновные в инсценировке химатак, бомбардировках республики должны понести наказание.
ТК Звезда 01:36
Шоу-бизнес

Диета Бабкиной и Гришаевой была одобрена в НИИ Питания РАН

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян сказала, что это режим питания очень правильный и очень полезный для организма.
RuNews24.ru 01:41
Космос

«Лифт» на Луну предложили сделать многоразовым

Российский лунный взлетно-посадочный комплекс может включать многоразовый модуль для транспортировки экипажей и грузов между окололунной станцией и поверхностью спутника, заявил гендиректор ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов.
Взгляд.ру 01:26
Общество

Более трех тысяч человек умерли от коронавируса во всем мире

В Китае заболели более 80-ти тысяч человек, зафиксировано 2912 смертей.
Эхо Москвы 01:31
Гаджеты

В Сети появилась информация о параметрах видеокарты Xbox Series X

Многие геймеры с нетерпением ожидают выхода и новостей о будущей консоли Xbox Series X. Недавно в Сети появилась информация о параметрах видеокарты игровой приставки.
Дни24 вчера в 03:46
Общество

Стоимость услуг ЖКХ могут пересмотреть из-за теплой зимы

Стоимость отопления будет пересмотрена из-за теплой зимы, рассказали газете «Известия» в Министерстве строительства и ЖКХ.
Коммерсантъ вчера в 15:19
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция задержали в Стамбуле

В Стамбуле был задержан главный редактор Sputnik Турция Махир Бозтепе. Об этом сообщили в информационном агентстве.
Вечерняя Москва вчера в 07:12
Экономика

«Ъ»: «Русский краб» заключил контракты на строительство 10 краболовов

Группа компаний "Русский краб" заключила соглашения с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом ФГУП "Росморпорт" и Окской судоверфью о строительстве десяти краболовов общей стоимостью около 15 млрд рублей в рамках инвестиционных квот.
ТАСС 01:25
Политика

Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
Газета.Ru 01:25
Киберспорт

S1mple признан самым ценным игроком IEM Katowice

Sport24.ru вчера в 16:42
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса вчера в 09:08
Общество

Ректор НИУ ВШЭ Кузьминов назвал способ преодолеть ситуативную бедность

Кузьминов отметил, что президент пошел на очень важный шаг и распространил систему господдержки на семьи, в которых рождается первый ребенок.
Известия вчера в 17:11
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru вчера в 01:25
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета 29 февраля в 06:47
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ вчера в 05:26
Энергетика

Нефть Brent подорожала на 3,16%

27 февраля стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась более чем на 4% - до $49,66 за баррель.
ТАСС вчера в 22:08
Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сотникова объявила о завершении карьеры

Российская фигуристка Аделина Сотникова официально объявила о завершении своей профессиональной спортивной карьеры.
RT на русском 00:30
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня 29 февраля в 20:37
Политика

Путин подписал закон о выплате довольствия призывникам

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о выплате денежного довольствия военнослужащим по призыву в размере двух тысяч рублей, документ опубликован в воскресенье на интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 11:47
Общество

Рособрнадзор рассказал о новых технологиях на ЕГЭ

С 2009 года ЕГЭ является в России одновременно выпускным экзаменом в школе и вступительным экзаменом в вуз.
Известия вчера в 23:59
Политика

В Израиле стартовали третьи за год парламентские выборы

В Израиле в 7 утра по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки на третьих за 11 месяцев парламентских выборах.
Известия 00:49
Общество

Психолог объяснила реакцию блогерши на смерть мужа на банной вечеринке

Реакцию российской блогерши Катерины Диденко на смерть мужа, который погиб после вечеринки в банном комплексе с сухим льдом, можно объяснить.
Lenta.ru вчера в 19:41
Происшествия

В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
Общество

Сеть магазинов «Красный куб» закрывается

Российская сеть магазинов подарков "Красный куб" покидает рынок. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".
Газета.Ru 00:22
Общество

Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах

РИА Новости вчера в 19:29
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