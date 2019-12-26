Происшествия

ИзвестияИзвестияПадение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео

Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
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78.ru публикует видео падения горящего мужчины на Боровой

Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.
78.ru13:47

Подробнее о событии

Кадры с места гибели горящего мужчины, упавшего на прохожую

РЕН ТВ12:09

Падение горящего мужчины с крыши на Боровой улице попало на видео

Невские Новости22:04

78.ru публикует видео падения горящего мужчины на Боровой

78.ru13:47

Появилось видео падения горящего мужчины с крыши здания в Петербурге

РИА Новости21:06

В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина

КП - Санкт-Петербург10:59

В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина

Телеканал Санкт-Петербург10:56

В центре Петербурга загорелся человек. Полыхающий мужчина упал с крыши на пешехода

Фонтанка.Ру10:46
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Аудит выявил нехватку ресурсов в департаменте расследований WADA

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В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани

Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
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По факту автоаварии полиция проводит проверку.
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С наступлением нового 2020 года многие производители в России переписали цены на свои автомобили.
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Сегодня вечером министры энергетики Греции, Израиля и Кипра подпишут межгосударственное соглашение о совместной реализации проекта по строительству Восточно-Средиземноморского газопровода (Eastern Mediterranean Pipeline Projeсt - EastMed).
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Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует пересмотр пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Платежи за воду снизит разработка ПГУ

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Хоккей

В полуфинале МЧМ сборная РФ по хоккею победила Швейцарию

Матч, проходивший в Тршинеце, завершился победой команды из России. Спортсмены победили со счетом 3:1.
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Три очка Дадонова принесли «Флориде» победу в матче с «Оттавой»

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Самым результативным игроком встречи стал форвард «Флориды» Евгений Дадонов, который отметился двумя голами и результативной передачей.
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Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн в беседе с RT заявил, что попытки "вылечить" похмелье с помощью алкоголя смертельно опасны для человеческого организма.
РИА Новости вчера в 17:00
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Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
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ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

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Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro выйдут одновременно

Xiaomi Mi 10 приписывается аккумулятор емкость 4800 мА·ч, а более дорогой версии Xiaomi Mi 10 Pro — 4500 мА·ч Предположительно, презентация новинок состоится в феврале этого года.
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Новая боевая техника начала поступать в ВДВ

В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
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Житель Екатеринбурга устроил стрельбу из автомата в новогоднюю ночь

Стрельбу из автомата устроил житель Екатеринбурга в ночь на 1 января.
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Новая находка Патрика Шобера (Patrick Shober) и его коллег из австралийского Университета Кертин указывает на еще одну потенциальную «временную мини-луну», гибель которой была заснята 22 августа 2016 года сразу шестью камерами Desert Fireball Network.
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Вирусная пневмония неизвестной этиологии распространяется в Китае

СМИ Китая заговорили о новой вспышке атипичной пневмонии, эпидемия которой унесла несколько лет назад более трехсот жизней.
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Эксперты интернет-портала «АвтоВзгляд» выбрали 5 наиболее полезных водителю бесплатных сервисов, доступных для смартфонов.
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Электронные договоры купли-продажи появятся в России Сервис готовят Минкомсвязь и МВД Постановление предполагает, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки на новый автомобиль можно будет получить прямо в автосалоне.
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Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами

Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
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Вице-премьер Украины Кулеба предложил «вернуть» Крым в «креативном формате»

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Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья

В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
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Польские школьники устроили представление на тему Освенцима

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США признали гибель 12 мирных граждан в Сирии после ударов по ИГ

Возглавляемая Соединёнными Штатами коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в РФ) признала гибель 12 гражданских лиц в результате ударов по боевикам в Сирии.
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