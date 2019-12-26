Происшествия
ИзвестияПадение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
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с чего всё началось
Момент падения мужчины с крыши трёхэтажного расселённого дома № 34 на Боровой попал на видео камеры наблюдения, установленной на входе одного из близлежащих к месту происшествия заведений. Кадры попали в распоряжение редакции 78.ru. Судя по записи, инцидент произошёл в 17:07.78.ru13:47
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В центре Петербурга с крыши трехэтажного дома на женщину свалился горящий мужчина
КП - Санкт-Петербург10:59
В Петербурге госпитализировали пешехода, на которого с крыши упал мужчина
Телеканал Санкт-Петербург10:56
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