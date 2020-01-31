Экономика

РБКРБКПадение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

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В январе прошлого года погрузка угля наоборот росла на 5,3% из-за расширения спроса и составила 32,9 млн т. На общее снижение погрузки повлияло сокращение перевозок черных металлов на 4,7% (по оценке РБК, объем составил 6,2 млн т), в январе прошлого года был незначительный рост — 0,5%.
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Падение грузовых перевозок превысило прогнозы РЖД

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