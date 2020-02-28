Финансы

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

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