Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.

Армия и оружие Небензя заявил о праве Сирии подавлять террористов в Идлибе Армия Сирии имеет право подавлять террористов на территории страны в ответ на нарушения режима прекращения огня изнутри Идлибской зоны деэскалации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

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Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

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