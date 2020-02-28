Финансы

Urbc.RuUrbc.RuИндекс РТС рухнул более чем на 7% из-за паники на мировых рынках

Сегодня, 28 февраля, долларовый индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже потерял более 7% из-за масштабных распродаж и паники на глобальных финансовых рынках.
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