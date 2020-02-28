Сегодня, 28 февраля, долларовый индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже потерял более 7% из-за масштабных распродаж и паники на глобальных финансовых рынках.

Индекс РТС рухнул более чем на 7% из-за паники на мировых рынках

Экономика Индексы США продолжили рекордное падение из-за коронавируса По итогам торговой сессии фондовые индексы США вновь продолжили рекордное падение из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

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Армия и оружие США призвали Россию «немедленно посадить» боевые самолеты в Сирии Американский постпред при ООН Келли Крафт в ходе заседания Совбеза по ситуации в сирийском Идлибе призвала Россию "немедленно посадить боевые самолеты" в Сирии, несмотря на то что ВКС находятся там с одобрения Дамаска.

Музыка Леди Гага выпустила клип, снятый на iPhone Американская певица Леди Гага выпустила клип на песню Stupid Love. Ролик она анонсировала в Instagram, но он уже доступен на YouTube.

Общество Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.

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Политика Трамп хочет обсудить с лидерами стран СБ ООН контроль над вооружениями Президент США Дональд Трамп хочет встретиться с лидерами постоянных членов Совета безопасности (СБ) ООН для обсуждения вопроса контроля над вооружениями, сообщает Reuters со ссылкой на источник в администрации главы государства.

Шоу-бизнес Наталья Водянова раскрыла детали грядущей свадьбы с Антуаном Арно Оказывается, предложение возлюбленной Антуан сделал еще год назад, в день рождения Натальи, но рассказать об этом она решила только с наступлением нового десятилетия: к знакам и символам супермодель относится серьезно.

Политика Греция заблокировала заявление НАТО в поддержку Турции Греция наложила вето на заявление Североатлантического альянса (НАТО) в поддержку Турции на фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе, сообщает газета "Вима".