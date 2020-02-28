Финансы
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Армия и оружие
США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе
В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Экономика
Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке
Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Общество
В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом
У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Общество
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой
Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Армия и оружие
Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90
В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
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Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
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После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело
Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Общество
В Росгидромете пообещали аномально теплый март
Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
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Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд
Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
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Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»
Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Финансы
Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей
Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Здоровье
Что есть и чего нет в медицине Севастополя
Больше и лучше В 2019 году в государственные медицинские учреждения Севастополя поступило 476 единиц оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей.
Армия и оружие
Начнет ли Эрдоган войну с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
Политика
Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился теплым домашним фото жены с детьми
На днях Максим Галкин вместе с 6-летними Лизой и Гарри уезжали в горы, где дети впервые встали на лыжи.
Происшествия
В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка
Музыка
Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»
Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Армия и оружие
Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе
Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Армия и оружие
Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией
Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
Игры
Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае
По данным ToDay News Ufa, игра попала в немилость и была удалена из App Store, как включающая незаконный контент.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
Армия и оружие
В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе
ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".