Финансы

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Падение рубля и цен на нефть обвалило индекс РТС

URA.Ru05:55

Рынок акций РФ обвалился к уровням октября на фоне ситуации с коронавирусом

Интерфакс03:45

Падение рынков из-за коронавируса. Главное

Коммерсантъ05:17

Падение индекса РТС превысило 7%

РБК04:56

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%

REGNUM05:53

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10
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Комментарии

Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Вести.Ru 06:13
Армия и оружие

США призвали Турцию отказаться от С-400 после ситуации в Идлибе

В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
iReactor вчера в 20:15
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru 06:23
Экономика

Мишустин заявил о необходимости снижения ставок по ипотеке

Средняя ставка по ипотеке в 9 процентов - очень высокая цена для людей, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:50
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Шоу-бизнес

Поклонская раскритиковала решение Шнурова заниматься политикой

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала решение музыканта Сергея Шнурова заниматься политикой.
Москва 24 26 февраля в 11:29
Армия и оружие

Зачем сирийские боевики пытаются выдать любые подбитые танки за Т-90

В Сирии террористы любую единицу уничтоженной бронетехники пытаются выдать за выведенный из строя основной боевой танк Т-90.
Российская газета вчера в 07:41
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Происшествия

После обнаружения наркотиков в квартире Абызова возбуждено дело

Следственный комитет возбудил дело после обнаружения наркотических средств в квартире экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
BFM.ru 05:49
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Росгидромет рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте.
Известия вчера в 22:01
Экономика

Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
РИА Новости 05:17
Политика

Порошенко призвал Зеленского «не становиться Януковичем»

Бывший президент Украины Пётр Порошенко назвал уголовный процесс против себя политическим преследованием и предостерёг нынешнего президента Владимира Зеленского от судьбы их общего предшественника Виктора Януковича.
REGNUM 04:56
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»

Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
ГлобалМСК.ру вчера в 08:58
Политика

В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
РИА Новости вчера в 23:27
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
Здоровье

Что есть и чего нет в медицине Севастополя

Больше и лучше В 2019 году в государственные медицинские учреждения Севастополя поступило 476 единиц оборудования на общую сумму 352 миллиона рублей.
ForPost 03:44
Армия и оружие

Начнет ли Эрдоган войну с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 февраля созвал экстренное совещание по поводу обострения ситуации в сирийском Идлибе.
REGNUM 05:30
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

РИА Новости вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился теплым домашним фото жены с детьми

На днях Максим Галкин вместе с 6-летними Лизой и Гарри уезжали в горы, где дети впервые встали на лыжи.
Летидор 05:07
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

РИА Новости вчера в 11:55
Музыка

Александр Панайотов опроверг новость о своем участии в «Евровидении»

Александр Панайотов прокомментировал сообщения в СМИ о том, что он выбран от России на международный песенный конкурс Евровидение-2020.
ToDay News Ufa вчера в 05:56
Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
РИА Новости 04:12
Армия и оружие

Сирийцы потеряли стратегически важный город в Идлибе

Отряды вооруженной сирийской оппозиции, поддерживаемые Турцией, отбили у правительственных сил Сирии стратегически важный город Саракиб в провинции Идлиб.
Lenta.ru вчера в 01:04
Армия и оружие

Клинцевич исключил военный конфликт в Сирии между Россией и Турцией

Член Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что Российская Федерация не будет вступать в боевые действия с Турцией в сирийской провинции Идлиб.
Политическая Экспертиза 05:29
Политика

Лукашенко анонсировал пенсионную реформу в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешняя пенсионная система в стране себя изжила, ее целесообразно переформатировать.
РИА Новости 05:03
Игры

Симулятор пандемии Plague Inc. удалили из App Store в Китае

По данным ToDay News Ufa, игра попала в немилость и была удалена из App Store, как включающая незаконный контент.
ToDay News Ufa вчера в 14:20
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
РЕН ТВ 05:04
Армия и оружие

В ЕС призвали к немедленной деэскалации в Идлибе

ЕС призвал к немедленной деэскалации в Идлибе, объявил, что "сожалеет о всех жертвах", и предупредил, что готов "защищать собственные интересы безопасности".
ТАСС 03:36
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