Финансы
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
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В Росгидромете рассказали о температурных аномалиях в начале марта
Выше нормы на 5-6 градусов температура воздуха ожидается в Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях.
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Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В Москве полиция задержала банду аферистов во главе с актером
Столичные полицейские задержали банду аферистов, похищавших деньги и недвижимость умерших людей.
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Курникова и Иглесиас назвали дочь несуществующим русским именем
Бывшая российская теннисистка Анна Курникова и испанский певец Энрике Иглесиас назвали свою новорожденную дочь Машей.
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Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США
Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.
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Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.
Общество
Из Москвы депортируют иностранцев, нарушивших изоляцию по коронавирусу
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Спорт
Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики
Член совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
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Гордон обнародовала компромат на Валерию и Пригожина
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Армия и оружие
Названа защита российских самолетов в Сирии
Михайлов добавил, что в сирийском Идлибе Воздушно-космические силы (ВКС) России используют истребители-бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25, которые работают ниже, чем Су-24, поскольку бьют по наземным целям и имеют защиту от ПЗРК противника.
Общество
В АТОР назвали ударом ситуацию с турами в Италию из-за коронавируса
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович прокомментировал возможные убытки российских туроператоров в связи с распространением коронавируса.
Футбол
Определились пары 1/8 финала Лиги Европы
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы прошла 28 февраля в швейцарском Ньоне.
Биатлон
IBU вернул Норвегии бронзу смешанной эстафеты чемпионата Европы
Происшествия
Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась
Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.
Армия и оружие
Украинский вице-адмирал считает, что Россия не сможет «взять» Одессу
У Украины достаточно сил, чтобы в случае морского конфликта не допустить высадку российских войск на берег, считает первый заместитель командующего ВМС Украины вице-адмирал Андрей Тарасов.
Экономика
Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса
Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.
Спорт
Пловец Сунь Ян, разбивший допинг-пробу, дисквалифицирован на 8 лет
В феврале 2019 года Ян стал участником скандальной истории: он разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой, когда допинг-офицер явился к нему домой.
Религия
РПЦ попросила власти Петербурга передать ей ризницу Спаса на Крови
В пятницу некоторые СМИ сообщили, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий попросил власти Петербурга передать в ведение РПЦ сам Спас на Крови.
Экономика
Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд
В физическом выражении экспорт золота из России в Соединенное Королевство в 2019 году вырос в 11 раз, с 10,4 до 113,5 т. Почти весь объем поставок в Великобританию — это золото в слитках, следует из данных ФТС.
Политика
Путин решит судьбу бога в Конституции
«Можно предложить юридический текст, где упоминается, что Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в бога», — объяснила Хабриева вариант с упоминанием бога в Основном законе.
Происшествия
Массовая драка произошла на выступлении Булановой в Рязани
Во время выступления певицы Татьяны Булановой в Рязани произошла массовая драка.
Армия и оружие
Сатановский напомнил советнику Эрдогана, что осталось от Турции после 16 войн с Россией
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам безопасности и внешней политики Месут Хаккы Джашин, выступая в эфире телеканала A-Haber по поводу гибели турецкий военных в сирийском Идлибе, заявил, что его страна готова к войне с Россией и не боится ее.
Общество
Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к родным
Воспитанник московского детского дома, который стал одним из первых посетителей тематического парка развлечений "Остров мечты", попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к родным.
Общество
Минюст пересмотрит размеры дорожных штрафов в новом КоАП
Министерство юстиции намерено пересмотреть размеры штрафов за нарушение правил дорожного движения, предложенные в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщил замглавы ведомства Денис Новак.
Происшествия
Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение
Армия и оружие
В Алеппо нашли брошенные террористами документы
В Алеппо нашли брошенные террористами документы. В них содержались отчеты с зарплатами боевиков из лагерей подготовки.