Финансы

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать527

Подробнее о событии

Падение рубля и цен на нефть обвалило индекс РТС

URA.Ru05:55

Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%

REGNUM05:53

Падение индекса РТС превысило 7%

РБК04:56

Падение рынков из-за коронавируса. Главное

Коммерсантъ05:17

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Рынок акций РФ обвалился к уровням октября на фоне ситуации с коронавирусом

Интерфакс03:45

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 06:38, Ашберн

Комментарии

Армия и оружие

Турция может перекрыть черноморские проливы из-за ситуации в Сирии

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для военных кораблей, сообщает Anadolu.
Московский Комсомолец 03:06
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор по Идлибу

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:42
Авто

Названы способные проехать более 300 тыс. км автомобили

Профиль 06:16
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
ТАСС вчера в 02:26
Авто

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта

В России ГОСТ на раритетные автомобили заработает с 1 марта этого года. Он был утвержден в ноябре 2019-го.
TatCenter вчера в 07:46
Финансы

Курс доллара превысил 66 рублей впервые с сентября 2019 года

Курс доллара в четверг, 27 февраля, поднялся выше 66 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM вчера в 09:09
Общество

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
РИА Новости 01:49
Спорт

Большунов может пропустить эстафету на этапе Кубка мира в Лахти

Ранее президент Федерации лыжных гонок и главный тренер сборной России Елена Вяльбе назвала состав сборной на этап Кубка мира в финском Лахти, который состоится с 29 февраля по 1 марта.
Нева Спорт вчера в 07:05
Происшествия

В Краснодарском крае задержали подозреваемого в убийстве ребенка

РИА Новости вчера в 11:55
Экономика

Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд

Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
RT на русском 05:42
Общество

Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

Ведомости 03:27
Армия и оружие

Эксперт: России выгодны любые инициативы Эрдогана

При любом развитии ситуации Эрдоган придет к неизбежности двустороннего тактического альянса с Москвой.
Новостной фронт 05:18
Хоккей

Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина

Определились все пары первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru вчера в 14:35
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне в феврале-апреле 2020 г. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.
Вести.Ru 04:10
Общество

Канадцы отказались платить за принца Гарри и Меган Маркл

В среду, 26 февраля, Канада объявила, что после 31 марта Королевская канадская конная полиция прекратит обеспечивать безопасность принца Гарри, Меган Маркл и их девятимесячного сына Арчи, используя деньги из государственного бюджета.
Lenta.ru 06:33
Происшествия

В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек

Lenta.ru 26 февраля в 01:31
Экономика

Великобритания рекордно закупилась золотом в России

В минувшем году продажи российского золота за рубеж выросли в восемь раз до 5,7 миллиарда долларов в денежном выражении.
Lenta.ru 06:23
Общество

В Азербайджане россиянин заразился коронавирусом

У гражданина России, въехавшего в Азербайджан из Ирана, диагностировали коронавирус, сообщил оперативный штаб при правительстве республики.
РИА Новости 05:59
Общество

Женевский автосалон отменен из-за коронавируса

Организаторы международного автосалона в Женеве сделали официальное заявление о том, что выставка в 2020 году будет отменена из-за эпидемии коронавируса.
Вести.Ru 06:13
Политика

Сенатор прокомментировал оплату сотрудникам выходного дня 22 апреля

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин согласился с предложением назначить общенародное голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Газета.Ru 06:21
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM вчера в 09:41
Шоу-бизнес

Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце

Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Shraibikus News вчера в 13:42
Общество

В России сумма штрафов за нарушения ПДД превысила 106 млрд руб. за год

Transport-news.ru 03:18
Происшествия

В Москве арестовали начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Начальник отдела пенсионного обеспечения Министерства внутренних дел, полковник внутренней службы Светлана Алешина арестована на два месяца.
Вести.Ru 04:14
Биатлон

В смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону сборная России взяла серебро

27 февраля в белорусских Раубичах завершилась смешанная эстафета чемпионата Европы по биатлону, российская сборная заняла второе место.
МонаВиста вчера в 12:44
Происшествия

Вернувшийся из-за трещины в стекле Boeing приземлился во Внуково

Пассажирский самолет Boeing 777, который направлялся из Москвы в Бангкок, но из-за трещины в лобовом стекле вынужденно повернул назад, приземлился в аэропорту Внуково, следует из данных flightradar24.com.
Российская газета 03:40
Гаджеты

Появились характеристики Samsung Galaxy A11

The GEEK 05:43
Происшествия

Полиция заинтересовалась нападением на таксиста в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку после инцидента, в результате которого пассажир такси напал на водителя в Саратове, сообщают региональные СМИ со ссылкой на правоохранителей.
Народные новости вчера в 16:33
Армия и оружие

Пентагон признал невозможным создание системы ПРО для защиты от России

Создание системы противоракетной обороны, способной защитить Соединенные Штаты от баллистических ракет из России и Китая, невозможно технически и было бы нарушением системы международной безопасности.
РБК 03:34
Армия и оружие

Названа защита российских самолетов в Сирии

Российская боевая авиация в Сирии защищается от атак переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), активно применяемых противником, полетами на больших высотах, сообщил «Известиям» директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
Lenta.ru 05:44
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное