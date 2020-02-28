Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.

Здоровье Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.

Армия и оружие НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии «Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».

Политика В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.

Происшествия В зеленоградской школе умерла ученица Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.

Экономика Великобритания рекордно закупила золото в России Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Спорт Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.

Общество ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».

Армия и оружие В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.

Религия В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.

Футбол Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).