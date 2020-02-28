Финансы

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Падение рубля и цен на нефть обвалило индекс РТС

URA.Ru05:55

Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%

REGNUM05:53

Падение индекса РТС превысило 7%

РБК04:56

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости05:10

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4–5% на открытии торгов

Коммерсантъ02:46

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10
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Комментарии

Здоровье

Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса

Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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В зеленоградской школе умерла ученица

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Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
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Спорт

Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
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По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
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В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра

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Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro дебютируют 5 марта

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Министерство обороны сформировало еще одну дивизию ПВО в Арктике

Вооруженные силы РФ добавили в состав Северного флота еще одну дивизию противовоздушной обороны.
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Полиция задержала более 50 человек после драки на рынке в Харькове

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В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
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Катерина Тихонова возглавила Институт искусственного интеллекта МГУ

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Как с 1 марта изменится жизнь россиян

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На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие

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Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.
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