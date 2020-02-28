Финансы
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
Читать в источнике
Оценить510
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:59, Ашберн
Комментарии
Здоровье
Китай обнародовал результаты аутопсии первого умершего от коронавируса
Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
Армия и оружие
НАТО выразило солидарность с Турцией по ситуации в Сирии
«Сегодня Турция объяснила ситуацию в сфере безопасности, союзники выражают глубокие соболезнования в связи гибелью турецких военных, они также осудили атаки сирийского режима при поддержке России в провинции Идлиб», — передает его слова РИА «Новости».
Политика
В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции
День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
Происшествия
В мусульманских погромах в Индии погибли 18 человек
В результате погромов и стычек в мусульманских районах индийского Дели десятки людей пострадали, 18 человек погибли.
Происшествия
В зеленоградской школе умерла ученица
Девочка умерла в одной из школ Зеленограда, следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова.
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
За нарушения при голосовании по Конституции смогут посадить на 4 года
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до 4 лет лишения свободы.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова переехала в США после ухода из «Уральских пельменей»
Юмористка жалуется, что написать книгу не так просто, как кажется.
Спорт
Гимнасты из РФ не поедут на этап Кубка мира в США из-за коронавируса
Сборная России по спортивной гимнастике пропустит этап Кубка Мира в Соединенных Штатах в связи с распространением коронавируса COVID-2019.
Спорт
Китайский пловец Сунь Ян дисквалифицирован на восемь лет
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) и дисквалифицировал трехкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается в релизе CAS.
Общество
ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
Общество
Женевский автосалон отменен из-за коронавируса
Происшествия
В Приангарье мать подбросила младенца в туалет перинатального центра
Многодетная мать оставила новорожденного ребенка в туалете перинатального центра, ее опрашивают следователи, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.
Армия и оружие
Сирийские войска освободили три поселка на границе Идлиба и Хамы
Подразделения сирийской армии вернули под контроль населенные пункты Хирбет-Накус, Эль-Мансура и Телль-Васит, которые находятся у административной границы провинций Идлиб и Хама.
Гаджеты
Недорогие Realme 6 и Realme 6 Pro дебютируют 5 марта
Смартфоны Realme 6 и 6 Pro готовятся к дебюту на рынке.
Происшествия
В Петербурге произошел взрыв в жилом доме
Армия и оружие
Министерство обороны сформировало еще одну дивизию ПВО в Арктике
Вооруженные силы РФ добавили в состав Северного флота еще одну дивизию противовоздушной обороны.
Армия и оружие
В Совфеде допустили возможность войны между Турцией и Сирией
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что планируемая Турцией широкомасштабная операция в сирийском Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией.
Религия
В РПЦ ответили на требование закрыть храм в Италии из-за коронавируса
У прихожан Русской православной церкви в Италии есть право не подчиняться требованию местных властей закрыть храм из-за коронавируса, заявил глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов.
Футбол
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы
Стали известны пары 1/8 финала футбольной Лиги Европы. Они определились в ходе жеребьевки в Ньоне (Швейцария).
Общество
Как с 1 марта изменится жизнь россиян
Как сообщает Today News Ufa, с 1 марта вступает в силу разрешение на ввоз на незарегистрированные в России лекарственные препараты, необходимые пациентам по решению врачебной комиссии.
Политика
Владимир Путин наградил чеченского сенатора Сулеймана Геремеева
Парламентарий является родственником Руслана Геремеева, которого адвокаты семьи Бориса Немцова называют организатором убийства политика.
Происшествия
На КАД из BMW вытащили прокурора от ФСБ. Сомнения вызывает и форма, и удостоверение, и оружие
Среди документов нашлись водительские права, разрешение на оружие и удостоверение на имя «заместителя начальника отдела Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти» майора Федотова.
Общество
Шнуров временно прекратил концертную деятельность
Музыкант Сергей Шнуров заявил, что прекратил концертную деятельность не навсегда.