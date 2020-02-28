Падение индекса Мосбиржи продолжается, сообщает «Коммерсантъ». На 10:38 он понизился на 4,82% до 2775,22 пункта. Индекс РТС снизился на 5,54% до 1309,44 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС упали на 4-5% на открытии торгов

Армия и оружие Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России В четверг, 28 февраля, турецкий журналист Хакан Челик сообщил, что Турция на фоне эскалации конфликта в Идлибе (Сирия) может ограничить либо полностью перекрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ России.

Гаджеты Vivo представила уникальный смартфон APEX 2020 Из-за отмены выставки Mobile World Congress производители смартфонов вынуждены проводить онлайн-презентации, так поступила и китайская компания Vivo.

Экономика Силуанов объяснил падение рубля Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, почему происходит ослабление рубля.

Политика Клишас обвинил The Washington Post в написании провокационной статьи Газета The Washington Post использовала вырванные из контекста цитаты для написания провокационной статьи о поправках в Конституцию, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Политика Зеленский созывает внеочередное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский назначил внеочередное заседание Верховной рады 4 марта.

Шоу-бизнес Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.

Финансы Сбербанк понизил прогноз по ключевой ставке ЦБ до 5,5% Сбербанк пересмотрел прогноз по ключевой ставке ЦБ РФ на конец 2020 года с 6% до 5,5% годовых, а также ряд других макроэкономических параметров.

Политика Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в сирийском Идлибе Президенты США и Турции Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе, говорится распространенном в пятницу в Анкаре сообщении администрации турецкого лидера.

Шоу-бизнес Агата Муцениеце написала стихотворение о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о разводе после 8 лет брака Примечательно, что в 2018 году Прилучный и Муцениеце уже делали перерыв в отношениях.

Религия На межправославной встрече в Аммане затронули черногорскую проблему В Сербской православной церкви опасаются, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

Армия и оружие Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.

Экономика Россия рекордно нарастила экспорт золота в Великобританию В физическом выражении российский экспорт золота в Великобританию вырос в 11 раз, с 10,4 т в 2018 г. до 113,5 т в 2019 г. На экспорт в Великобританию приходится 93% всех продаж российского золота в прошлом году.