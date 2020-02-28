Финансы
Новые ИзвестияИндексы Мосбиржи и РТС упали на 4-5% на открытии торгов
Падение индекса Мосбиржи продолжается, сообщает «Коммерсантъ». На 10:38 он понизился на 4,82% до 2775,22 пункта. Индекс РТС снизился на 5,54% до 1309,44 пункта.
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Газета The Washington Post использовала вырванные из контекста цитаты для написания провокационной статьи о поправках в Конституцию, заявил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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В других матчах 20-го тура «Ахмат» сыграет с «Ростовом», «Рубин» на выезде встретится с «Тамбовом», «Краснодар» примет «Уфу», а соперником «Арсенала» станет ФК «Сочи».
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Армия и оружие
Украинский вице-адмирал пообещал не дать России захватить Одессу
Замкомандующего ВМС Украины Андрей Тарасов пообещал не дать России высадить десантников в Одессе, при этом, не уточнив, почему он считает, что Россия вообще собирается воевать с Украиной.
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Зрительницы подрались на концерте Татьяны Булановой в Рязани
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Турецкие СМИ опубликовали видео авиаудара по сирийским войскам
Официальное турецкое информагентство Anadolu опубликовало кадры со спутниковых камер, запечатлевших воздушный удар по провинции Идлиб.
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РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа
Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
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Боев намерен отсудить 80 млн. рублей за якобы причитающиеся ему роялти за эпизодическую роль в американском блокбастере "Превосходство Борна" 2004 года, съемки которого частично проходили в Москве.