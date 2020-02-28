Экономика
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новостивчера в 11:46
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Армия и оружие
В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией
Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
Общество
Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса
Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель
Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Здоровье
Показатели рождаемости в регионе хуже, чем в среднем по стране
Основная задача - повысить в стране рождаемость, которая катастрофически падает. Показатели нашего региона хуже, чем в среднем по стране.
Армия и оружие
Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России
Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
Общество
В Смоленске пройдут мероприятия в честь геройски погибших десантников
Космос
Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной
Спорт
Юрченко избран новым президентом ВФЛА
Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Экономика
И так все дорого. Гаврилечко объяснил, почему на Украине не будет взрывного роста цен
Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией, взрывного роста цен на продукты питания не будет.
Экономика
Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд
В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Кино
Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop
На YouTube-канале Amazon Prime опубликован очень, очень недурно выглядящий первый трейлер сериала Tales from the Loop, основанного на одноименной настольной игре и артбуке.
Происшествия
Следствие по делу Пола Уилана завершено
Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
Армия и оружие
Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе
На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Происшествия
В школе Зеленограда умерла ученица
В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Шоу-бизнес
Модель Наталья Водянова рассказала о свадьбе с миллиардером
Российская модель Наталья Водянова дала интервью испанскому Elle, где рассказала о свадьбе с Антуаном Арно, французским предпринимателем и одним из самых богатых людей в мире.
Общество
ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
Технологии
Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5
GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Происшествия
Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД
Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Происшествия
На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки
Девочка "разбудила в убийце зверя" Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.
Технологии
Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group
Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
Армия и оружие
Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте
Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
Политика
Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией
Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
Общество
Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова
Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Экономика
Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие
Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.