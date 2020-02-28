Экономика

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

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Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости05:10

Рынок акций РФ к вечеру отыграл часть потерь, но ожидания остаются пессимистичными

Интерфакс09:01

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Падение индекса РТС превысило 7%

РБК04:56

Рынок акций РФ падает на 5-7% на фоне страха из-за коронавируса

ПРАЙМ06:03

Индекс РТС обвалился более чем на 7%

Газета.Ru06:45
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Армия и оружие

ВСУ перебросили военную технику к линии соприкосновения в Донбассе

ФАН 08:52
Армия и оружие

В Совфеде не исключили возможность войны между Турцией и Сирией

Планируемая Турцией широкомасштабная операция в Идлибе может перерасти в ее войну с Сирией, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Интерфакс 06:47
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС вчера в 02:26
Общество

Объявлены результаты вскрытия умерших от коронавируса

Китайские специалисты провели вскрытие пациента, умершего от вызванной коронавирусом пневмонии и выяснили, что инфекция, главным образом, поражает легкие.
Lenta.ru 08:56
Армия и оружие

Китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик ВМС США

РБК вчера в 23:32
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель

Цена нефти Brent опустилась ниже 53-х долларов за баррель впервые со 2 января 2019 года.
Радио Маяк 26 февраля в 14:37
Общество

«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала

«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Коммерсантъ вчера в 11:48
Здоровье

Показатели рождаемости в регионе хуже, чем в среднем по стране

Основная задача - повысить в стране рождаемость, которая катастрофически падает. Показатели нашего региона хуже, чем в среднем по стране.
IvanovoNews 05:37
Армия и оружие

Турция планирует закрыть Босфор для кораблей России

Продолжение конфликта в сирийской провинции Идлиб, которая остаётся в руках протурецких боевиков и радикальных группировок, может вынудить Анкару закрыть пролив Босфор для кораблей ВМФ РФ.
News.ru 26 февраля в 09:22
Общество

В Смоленске пройдут мероприятия в честь геройски погибших десантников

Смоленская газета вчера в 00:31
Космос

Ученые зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной

РИА Новости 02:13
Спорт

Юрченко избран новым президентом ВФЛА

Новым главой Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) стал Евгений Юрченко. Выборы прошли на конференции в Москве в пятницу.
Интерфакс-Спорт 05:54
Экономика

И так все дорого. Гаврилечко объяснил, почему на Украине не будет взрывного роста цен

Эксперт отметил, что почти все пищевые продукты на украинском рынке уже достигли ценового паритета с ближайшими зарубежными соседями украинского государства, так что по сравнению с нынешней ситуацией, взрывного роста цен на продукты питания не будет.
Украина.ру 05:00
Экономика

Великобритания купила у России золото на рекордные $5 млрд

В 2019 году Великобритания заплатила за импорт российского золота в 12 раз больше, чем в 2018 году.
Газета.Ru 07:20
Кино

Вышел трейлер фантастического сериала по игре Tales from the Loop

На YouTube-канале Amazon Prime опубликован очень, очень недурно выглядящий первый трейлер сериала Tales from the Loop, основанного на одноименной настольной игре и артбуке.
Российская газета 03:25
Происшествия

Следствие по делу Пола Уилана завершено

Следствие по делу обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана завершено. Об этом сообщила его адвокат Ольга Карлина.
RT на русском 09:07
Армия и оружие

Путин провел оперативное совещание Совбеза по ситуации в Идлибе

На оперативном совещании президент России Владимир Путин и члены Совета выразили обеспокоенность в связи с ситуацией в Идлибе.
Телеканал RTVI 09:07
Происшествия

В школе Зеленограда умерла ученица

В одной из школ Зеленограда умерла девочка.
Газета.Ru 07:57
Шоу-бизнес

Модель Наталья Водянова рассказала о свадьбе с миллиардером

Российская модель Наталья Водянова дала интервью испанскому Elle, где рассказала о свадьбе с Антуаном Арно, французским предпринимателем и одним из самых богатых людей в мире.
Вечерняя Москва 08:15
Общество

Польский PERN готовит трубопровод «Дружба» к реверсу нефти на восток

РИА Новости 05:12
Общество

ЦИК упразднила совет с политологами и Венедиктовым

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Центризбиркоме пришли к выводу, что нынешняя форма научного экспертного совета (НЭС) «для нас оказалась абсолютно неприемлемой» и это «абсолютный анахронизм».
РБК 03:58
Технологии

Крупнейший игровой ритейлер подтвердил характеристики PlayStation 5

GameStop — крупнейший игровой ритейлер, занимающийся продажей игровых консолей, видеоигр, игровых аксессуаров и прочей геймерской атрибутики, опубликовал на официальном сайте страничку, посвященную PlayStation 5. На ней торговая сеть подтвердила характеристики новой консоли Sony.
Ferra 06:59
Происшествия

Актер из культовых фильмов возглавил банду аферистов, рассказали в МВД

Полиция задержала банду аферистов во главе с бывшим актером, похищавших квартиры и деньги умерших москвичей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
РИА Новости 08:35
Биатлон

IBU вернул сборной Норвегии бронзу смешанной эстафеты на ЧЕ

Газета.Ru 02:57
Происшествия

На Кубани задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки

Девочка "разбудила в убийце зверя" Правоохранители установили личность подозреваемого — это 63-летний житель того самого поселка Звезда.
Pravda.Ru 07:10
Технологии

Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
РИА Новости 26 февраля в 13:00
Армия и оружие

Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте

Глава Минобороны России Сергей Шойгу рассказал об испытаниях гиперзвукового оружия на Северном флоте.
РЕН ТВ 05:04
Политика

Болгария заявила о готовности направить военных на границу с Турцией

Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов заявил о готовности страны направить до 1 тыс. военнослужащих и до 140 единиц техники на границу с Турцией.
RT на русском 08:17
Общество

Налоговая служба США начала дело против Олега Тинькова

Налоговая служба США инициировала судебные разбирательства против Олега Тинькова, основателя и главы совета директоров Тинькофф Банка.
Известия 08:24
Экономика

Мировой экономике предсказали худший год за десятилетие

Мировая экономика покажет худшие за десятилетия результаты по итогам 2020 года.
Lenta.ru 02:00
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