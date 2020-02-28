Экономика

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Московская биржа начала торги падением

Московский Комсомолец28 февраля в 04:27

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новости28 февраля в 05:10

Пятничные торги завершились рекордным падением российских индексов

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Торги на Московской бирже закрылись сильнейшим падением за два года

Life.ru27 февраля в 16:56

Российский рынок акций побил двухлетний антирекорд

Телеканал 360°27 февраля в 16:54

Российский рынок акций обвалился из-за коронавируса

Российская газета27 февраля в 16:49
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Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

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Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве

В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
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Представлен новый смартфон Huawei Enjoy 10e

В ближайшее дни стартуют продажи нового смартфона Huawei Enjoy 10e.
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Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
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В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу

Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
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Во Владимирской области один человек погиб в ДТП с микроавтобусом

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Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
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Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

Ореанда-Новости вчера в 05:27
Происшествия

В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри

По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
МедиаКорСеть 28 февраля в 04:22
Происшествия

В Туле обсуждают этичность травли бездомных собак

Зоозащитники сообщают о массовом отстреле собак в Тульской области Жители Тулы обсуждают, насколько этично выкладывать в соцстети кадры последних минут жизни бездомных животных.
Тульская пресса 03:07
Экономика

Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет

Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
ПРАЙМ 19:15
Политика

Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция

Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
РИА Новости 13:18
Армия и оружие

На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия

Испытания новейшего гиперзвукового оружия продолжаются на Северном флоте, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
ТАСС 28 февраля в 04:05
Общество

Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак

iReactor вчера в 01:51
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Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
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Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
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Общество

«Зеленая зона» Багдада подверглась ракетному обстрелу

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СКА и «Витязь» назвали составы на матч Кубка Гагарина

1 марта в Санкт-Петербурге стартует серия 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и «Витязем». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
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Футбол

Кокорин назвал гол в ворота «Арсенала» самым долгожданным

Газета.Ru 17:35
Политика

Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США

Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Коммерсантъ 18:37
Экономика

Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам

Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Известия 19:48
Хоккей

«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

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В Забайкалье двенадцать вагонов грузового поезда сошли с рельсов

РИА Новости 19:30
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«Реал» обыграл «Барселону» и вышел на первое место в Ла Лиге

Lenta.ru 16:52
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1

Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ прокомментировали информацию о сбитом Су-24 в Сирии

Деловое.ТВ 08:54
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В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье

В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
РБК 21:12
Общество

В Москве открылся парк «Остров мечты»

29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Российская газета вчера в 06:47
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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста 10:32
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