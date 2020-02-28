Экономика
РБКПадение индекса РТС превысило 7%
Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице № 1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-2019.
Гаджеты
Представлен новый смартфон Huawei Enjoy 10e
В ближайшее дни стартуют продажи нового смартфона Huawei Enjoy 10e.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Здоровье
В Роспотребнадзоре россиян призвали отказаться от поездок за границу
Как уточнила руководитель ведомства, в случае, если нет возможности отказаться от поездки, следует её максимально сократить.
Экономика
Банки стали выдавать россиянам меньше кредитных карт
Российские банки за январь текущего года выдали 540 тысяч новых кредитных карт, что на 21,7 процента меньше показателя за аналогичный период прошлого года.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Армия и оружие
Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии
Происшествия
В Челябинске эвакуировали автомобиль с ребенком внутри
По словам вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, эвакуатор не имел права забирать машину с ребенком внутри ни при каких обстоятельствах.
Происшествия
В Туле обсуждают этичность травли бездомных собак
Зоозащитники сообщают о массовом отстреле собак в Тульской области Жители Тулы обсуждают, насколько этично выкладывать в соцстети кадры последних минут жизни бездомных животных.
Экономика
Россельхозбанк описал, как сможет выглядеть российское село через 30 лет
Сельскохозяйственные территории в ближайшие десятилетия ждет глобальная трансформация, значительный потенциал в этом направлении имеет и российское село, говорится в совместном исследовании Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка и Высшей школы экономики (имеется в распоряжении РИА Новости).
Политика
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Действия Анкары вокруг агентства Sputnik Турция негативно влияют на атмосферу приближающихся переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Армия и оружие
На Северном флоте продолжаются испытания гиперзвукового оружия
Испытания новейшего гиперзвукового оружия продолжаются на Северном флоте, заявил в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
Общество
Испанский диетолог Санчес опроверг пользу воды с лимоном натощак
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры
Первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры.
Политика
Бывший комбат «Айдара» заявил о своем задержании по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» (запрещен в России) Сергея Мельничука задержали на границе Греции и Болгарии.
Хоккей
СКА и «Витязь» назвали составы на матч Кубка Гагарина
1 марта в Санкт-Петербурге стартует серия 1/8 финала Кубка Гагарина между СКА и «Витязем». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени.
Политика
Буттиджич вышел из предвыборной гонки в США
Бывший мэр Саут-Бенда и кандидат в президенты США от Демократической партии Пит Буттиджич вышел из предвыборной гонки, сообщил его представитель телеканалу CNN.
Экономика
Названы регионы с наибольшей просрочкой по кредитам
Самая высокая доля просроченной задолженности среди российских регионов наблюдается в Ингушетии, а самыми дисциплинированными субъектами по возврату банковских кредитов являются Севастополь, НАО, Крым и Чукотка.
Хоккей
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:1
Гости пропустили на третьей минуте встречи после ошибки вратаря Давида Де Хеа.
Происшествия
В отношении вора в законе Джеко Тбилисского завели дело в Приморье
В Приморском крае возбудили уголовное дело против одного из лидеров криминальной среды Джеко Тбилисского.
Общество
В Москве открылся парк «Остров мечты»
29 февраля в Москве открылся парк развлечений "Остров мечты".
Спорт
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу
В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.