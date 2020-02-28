Финансы

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Падение рубля и цен на нефть обвалило индекс РТС

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Падение рынков из-за коронавируса. Главное

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Обвал на рынках из-за коронавируса. Что важно знать

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Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение в ходе торгов

ТАСС05:02

Индекс РТС обвалился на 7,7%, индекс Мосбиржи — на 5%

REGNUM05:53

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.ру02:10
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Политика

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Китайский луноход выявил скрытые структуры на дальней стороне Луны

Китайские ученые опубликовали результаты анализа грунта, который на обратной стороне Луны провел луноход "Юйту-2" (Yutu-2) миссии "Чанъе-4" (Chang'E-4).
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Древние люди пережили мощное извержение вулкана Тоба 74 тыс. лет назад

Согласно исследованию, древние люди поселились на севере полуострова Индостан около 80 тыс. лет назад и жили там на протяжении 40 тыс. лет.
Известия 26 февраля в 16:14
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Мишустин рассказал о работе над вопросом снижения налогов на труд

Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что вопросы снижения налогов на труд сейчас рассматриваются, но к этому нужно подойти аккуратно.
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В ходе брифинга в Госдепе США Хатчисон призвала турецкую сторону отказаться от приобретения российских ЗРК С-400 на фоне ситуации в провинции Идлиб в Сирии.
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В ФНПР разъяснили оплату выходного дня для голосования по Конституции

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.
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Патологоанатомическая экспертиза тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019 в Китае показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно, следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine.
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Суд в Ульяновске арестовал школьника, ранившего ножом учительницу

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РИА Новости 05:59
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Голосовой помощник «Маруся» интегрируют во все сервисы Mail.ru Group

Голосовой помощник "Маруся" будет интегрирован во все сервисы Mail.ru Group, а также будет доступен как отдельное приложение вне умной колонки, следует из сообщения интернет-холдинга.
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Дочь королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина потребовала миллион за правду о матери.
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Делегаты внеочередной выборной конференции Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) избрали Евгения Юрченко новым главой организации.
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Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru вчера в 01:30
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Глава аналитического управления Федеральной налоговой службы Валерий Засько рассказал о возможных потерях для бюджета России при отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих граждан.
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Официальный курс евро вырос на 2 рубля

Официальный курс евро у рублю, установленный Центробанком на выходные, вырос более чем на 2 рубля.
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В Саратове полиция начала проверку после нападения на водителя такси

В Саратове полицейские начали проверку после нападения на водителя «Яндекс.Такси».
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На последней добавленной минуте хозяева заработали право на стандарт, после чего аргентинский вратарь команды Науэль Гусман отправился в штрафную "Альянса".
РИА Новости вчера в 04:09
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Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в РФ

"Резолюция призывает администрацию Трампа использовать предоставленные конгрессом инструменты, чтобы ввести санкции против российских должностных лиц, ответственных за нарушение прав человека", - сообщается в заявлении на сайте Рубио.
РИА Новости вчера в 20:18
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