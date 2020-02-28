Финансы
ТАССИндекс РТС опустился ниже 1400 пунктов
Индекс РТС на Московской бирже упал на 4,2%, до уровня в 1399,27 пункта, свидетельствуют данные торгов. Последний раз индекс находился ниже отметки в 1400 пунктов 24 октября 2019 года. Индекс Мосбиржи снизился на 2,46%, до 2943,6 пунктов.
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