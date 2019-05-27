Финансы
ВедомостиПадение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось
Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте Банка России.Коммерсантъ08:07
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