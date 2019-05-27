с чего всё началось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

Армия и оружие В МИД РФ отреагировали на строительство новых баз США в Сирии Напомним, ранее агентство Anadolu Ajansı сообщило, что США начали строительство двух новых военных баз в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

Общество Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.

Политика Путин уволил одиннадцать генералов СК, МВД и МЧС Президент России Владимир Путин освободил от должности ряд высокопоставленных офицеров Следственного комитета, МВД и МЧС.

Политика Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.

Общество В Госдуме предложили ограничивать число разрешений на такси Депутат Госдумы Александр Старовойтов, зампред комитета по транспорту и строительству, предложил дать право регионам устанавливать предельное количество действующих разрешений на такси.

Происшествия Генерал Дрыманов: передавал Никандрову коньяк, а не деньги Обвиняемый в получении взятки экс-руководитель столичного главка СКР Александр Дрыманов заявил в суде, что по просьбе своего заместителя Дениса Никандрова передавал ему в мешке бутылку коньяка, а не деньги.

Политика Песков прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» «Согласования Дании ждали долго, оно было очень важным, но не жизненно важным для проекта», — цитирует Интерфакс Пескова.

Происшествия Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.

Политика Семья Иссахар отозвала прошение об отмене выдачи в США Буркова Яффа Иссахар, мать осужденной в РФ за наркотики израильтянки Наамы Иссахар, отозвала петицию против экстрадиции в США содержащегося в израильской тюрьме по американскому запросу россиянина Алексея Буркова, передает Ynetnews.

Шоу-бизнес Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.

Политика «Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.

Политика Импичмент Трампу: республиканцы требуют раскрыть имя доносчика Парнем, которому следует наконец-то раскрыть себя, скорее всего, является сотрудник ЦРУ Эрик Чарамелла.

Армия и оружие Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны.

Гаджеты В AnTuTu назвали самые производительные смартфоны среднего класса В десятке самых производительных смартфонов среднего класса оказались следующие модели: Oppo Reno 2 (255 873 балла), Redmi K20 (250 219 баллов), Xiaomi Mi 9 SE (218 273 балла), Realme Q (215 367 баллов) и Vivo X27 (213 546 баллов).

Общество Госдума одобрила законопроект о воссоздании вытрезвителей Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект о воссоздании вытрезвителей, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Происшествия Московский школьник выстрелил в девушку на свидании В Москве 17-летний школьник выстрелил в девушку во время свидания.