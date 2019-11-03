с чего всё началось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

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Экономика РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Общество В России запретят продавать смартфоны без российского ПО Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.

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Армия и оружие На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.