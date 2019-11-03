Финансы

ВедомостиВедомостиПадение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.
Читать в источнике
Комментировать7
с чего всё началось
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте
 Банка России.
Коммерсантъ08:07

Подробнее о событии

Время мошенников: почему теперь россиянам станет сложнее сохранять деньги

Forbes10:50

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Ведомости05:49

Альтернатива депозиту: как сохранить и приумножить личные накопления

РБК03:33

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде октября снизилась до 6,36%

ТАСС02:57

Крупнейшие банки массово понизили ставки по рублевым вкладам

OAnews03 ноября в 05:24

Крупные банки массово снижают ставки по рублевым вкладам

RuNews24.ru03 ноября в 04:57

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 19:42, Ашберн
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 07:35
Кино

Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»

Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
DP.RU вчера в 10:08
Экономика

«Силовые машины» просят власти не заключать контракт с Siemens

Владелец "Силовых машин" Алексей Мордашов просит правительство не заключать СПИК также и с производителями ГТБМ, в которых есть доля у нерезидента РФ (письмо от 23 октября есть у "Ъ").
Коммерсантъ вчера в 17:29
Политика

В Польше заявили о тревоге из-за интеграции России и Белоруссии

Усиление интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства вызывает тревогу в Европе, так как это может изменить «европейский баланс сил», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на европейских и американских чиновников.
РБК 18:08
Экономика

РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости 19:18
Армия и оружие

В Донбассе сорвался процесс разведения сил в Петровском

RT на русском вчера в 09:44
Шоу-бизнес

Екатерина Стриженова призналась, как ей удалось стать «худышкой»

Пятый канал 10:22
Политика

Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
РИА Новости 10:54
Шоу-бизнес

Пугачёва расцеловала Волочкову после концерта в Минске

Балетная танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в концерте Аллы Пугачёвой в Минске, после которого Примадонна поблагодарила и расцеловала балерину.
78.ru 03 ноября в 10:40
Происшествия

Отец Рамиля Шамсутдинова приехал в Забайкалье на встречу с сыном

Регион online 06:46
Общество

Водительские права Брежнева выставят на торги

РБК 15:00
Здоровье

О пользе чая для организма мужчин и женщин поведали медики

Медики поведали о том, что чай благодаря флавоноидам полезен для организма мужчин и женщин.
Пишет Омск 11:26
Происшествия

По делу об убийстве экс-мэра Киселевска задержаны двое подозреваемых

В деле об убийстве экс-мэра Киселевска Кемеровской области Сергея Лаврентьева появились двое подозреваемых, рапортует Следственный комитет РФ.
BFM.ru 00:25
Общество

В России запретят продавать смартфоны без российского ПО

Законопроект, который запрещает продажу компьютеров и смартфонов без российского программного обеспечения, прошел первое чтение в Думе, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 08:12
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Бельгией и Сан-Марино

Sportbox.RU 05:03
Политика

Законопроект о блокировке сотовой связи в тюрьмах внесен в Госдуму

В Госдуму внесут законопроект, который подразумевает ограничение использования сотовой связи для заключенных.
РЕН ТВ 16:38
Общество

Соцсети стали официальной интернет-приемной главы Сахалина

Официально соцсети начали работать в роли интернет-приемной сегодня, но сообщения от граждан поступают уже неделю.
SM News 01:13
Политика

Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией

Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru 13:19
Происшествия

Дело о подготовке взрыва на концерте Киркорова передано в суд Ростова

В Южный окружной военный суд Ростова после утверждения обвинительного заключения повторно направлено уголовное дело о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в июле 2017 года.
Российская газета 02:57
Музыка

Группа Scorpions выступит в Москве

Немецкая рок-группа Scorpions во вторник выступит на московском стадионе "ВТБ-Арена" в рамках мирового турне, посвященного легендарному альбому Crazy World.
ТАСС вчера в 16:04
Здоровье

В Сахалинской области создается Тихоокеанский медицинский кластер

Тихоокеанский кластер объединит все виды клиник – государственные, частные, иностранные.
ADVIS.ru 05:28
Армия и оружие

Французский спецназ ликвидировал главаря террористов в Мали

В октябре американский спецназ в ходе рейда ликвидировал главаря ИГ* Абу Бакра аль-Багдади.
Ридус 17:09
Происшествия

Основатель сети ресторанов «Тарас Бульба» освобожден из-под стражи

Основателя сети ресторанов «Тарас Бульба» Юрия Белойвана Преображенский районный суд Москвы освободил от наказания.
BFM.ru 07:58
Политика

В Госдепе осудили Иран за возобновление обогащения урана в Фордо

Представитель Госдеп США раскритиковал решение Ирана с 6 ноября возобновить обогащение урана на объекте в Фордо.
Газета.Ru 18:31
Футбол

«Барселона» и «Славия» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

МК-Спорт 15:01
Происшествия

Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки

Газета.Ru 03:48
Армия и оружие

На Украине закупили некачественные бронежилеты для армии

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении пяти высокопоставленным чиновникам Министерства обороны Украины в связи с закупкой некачественных бронежилетов «Корсар» для украинской армии.
RT на русском 10:51
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла на ПК

Компания Rockstar Games выпустила экшен Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров. Версия игры для консолей вышла в 2018 году.
РИА Новости 12:40
Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня 03:55
Армия и оружие

Британия продлила программу обучения украинских военных на три года

Коммерсантъ вчера в 19:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное