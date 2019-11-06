Финансы

ВедомостиВедомостиПадение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов, в конце октября снизилась в среднем до 6,36% годовых, сообщается на сайте
 Банка России.
Коммерсантъвчера в 08:07

Подробнее о событии

Время мошенников: почему теперь россиянам станет сложнее сохранять деньги

Forbesвчера в 10:50

Максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках снизилась до 6,36%

Коммерсантъвчера в 08:07

Крупнейшие банки снизили ставки рублевых вкладов

66.ru03 ноября в 00:47

Максимальная ставка по рублевым вкладам в III декаде октября снизилась до 6,36%

ТАССвчера в 02:57

Крупнейшие банки массово понизили ставки по рублевым вкладам

OAnews03 ноября в 05:24

Крупные банки массово снижают ставки по рублевым вкладам

RuNews24.ru03 ноября в 04:57

Падение максимальных ставок вкладов в крупнейших банках ускорилось

Ведомостивчера в 05:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Происшествия

Рядовой Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев

РБК 05:03
Общество

КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции

Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Общество

Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова

Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.
Газета.Ru 03:33
Автоспорт

Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года

В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.
Autosport.com.ru 02:49
Политика

Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.
Известия вчера в 19:06
Происшествия

Напавшие на погранзаставу в Таджикистане были боевиками ИГ

Lenta.ru 02:50
Происшествия

Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому

Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Происшествия

Генерал Дрыманов заявил, что передавал заму не деньги, а коньяк

Экс-начальник московского главка СК РФ Александр Дрыманов утверждает, что передавал своему заму Денису Никандрову не его долю от коррупционных дел, а коньяк.
РИА Новости вчера в 06:36
Общество

Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию

Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.
РБК вчера в 23:00
Армия и оружие

Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади

Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 07:32
Армия и оружие

Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье

По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».
Lenta.ru 07:00
Технологии

Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»

Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Происшествия

Подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии объявили в розыск

Газета.Ru 06:07
Общество

Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР

Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.
Газета.Ru вчера в 16:24
Энергетика

«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа

В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Кино

Сериал «Диверсант» продлен на третий сезон

Телесериал "Диверсант" продлен на третий сезон через 12 лет после завершения второго. Премьера новой части запланирована на 2020 год.
Piter.tv вчера в 10:42
Общество

В России могут запретить продавать смартфоны без российского софта

Новый законопроект, обязывающий ритейлеров предустанавливать российское программное обеспечение (ПО), может заработать уже в июле 2020 г. В таком случае, если на реализованном компьютере, смартфоне или умном телевизоре не окажется ПО российской разработки, продавцу может грозить штраф.
ТВК вчера в 07:46
Армия и оружие

Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии

Газета.Ru 00:44
Технологии

Большинство стримеров монетизируют свое увлечение

Кроме донатов через специальные сервисы, стримеры зарабатывают на платных чатах на YouTube, а также на подписках и прямых пожертвованиях.
Planet Today 03:38
Общество

Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц

Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Политика

В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен

Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Культура

Умер критик и литературовед Лев Аннинский

Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
RT на русском 05:39
Общество

Мошенники придумали новую схему кражи денег с банковских счетов

Мошенники изобрели новый способ кражи данных клиентов российских банков.
Вести.Ru 01:16
Происшествия

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

РИА Новости 05:57
Политика

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Политика

Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Фигурное катание

Жулин объяснил, почему у Загитовой появились проблемы с прыжками

Sport24.ru 07:08
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новости вчера в 01:01
Армия и оружие

Эксперт перечислил заслуги Сергея Шойгу перед армией

Ридус 04:32
Общество

Россияне согласились больше работать ради четырехдневной недели

40% респондентов заявили, что готовы работать интенсивнее.
Известия вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное