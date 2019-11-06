с чего всё началось

Средняя максимальная ставка вкладов в 10 крупнейших банках по объему депозитов физлиц в третьей декаде октября достигла 6,36% годовых, следует из материалов ЦБ. По сравнению со второй декадой она опустилась на 0,12%.

Общество КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.

Общество Налоговая служба заблокировала счета экс-футболиста «Зенита» Кержакова Федеральная налоговая служба Российской Федерации (ФНС России) заблокировала доступ к счетам экс-футболиста петербургского "Зенита" и сборной России Александра Кержакова.

Автоспорт Renault может покинуть Формулу 1 в конце 2019 года В конце октября стало известно о том, что новое руководство Renault пересматривает все активы и планы компании, включая проект заводской команды в Формуле 1. По слухам, новый исполнительный директор концерна Клотильда Дельбо выступает против участия в Ф1.

Политика Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Котюкова Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за малого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры и потребовал разобраться с этим.

Происшествия Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".

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Общество Большинство россиян не сделали сбережений на будущую пенсию Из 24,6% респондентов, откладывающих деньги на будущую пенсию, традиционные накопительные инструменты — депозит или накопительный счет в банке — выбирают 39,2%, отмечают аналитики Райффайзенбанка.

Армия и оружие Эрдоган заявил о задержании жены главаря ИГ аль-Багдади Силы безопасности Турции задержали в Сирии жену главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Армия и оружие Лавров оценил антироссийские планы НАТО в Средиземноморье По словам Лаврова, Москва озабочена ситуацией в Восточном Средиземноморье из-за действий США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие в регионе «с откровенным антироссийским намерением».

Технологии Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон» Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".

Общество Меркель рассказала о своих планах на пенсию в ГДР Канцлер ФРГ Ангел Меркель уехала бы в Америку после выхода на пенсию в 60 лет - если бы не рухнула Берлинская стена.

Энергетика «Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.

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Общество В России могут запретить продавать смартфоны без российского софта Новый законопроект, обязывающий ритейлеров предустанавливать российское программное обеспечение (ПО), может заработать уже в июле 2020 г. В таком случае, если на реализованном компьютере, смартфоне или умном телевизоре не окажется ПО российской разработки, продавцу может грозить штраф.

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Политика В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.

Культура Умер критик и литературовед Лев Аннинский Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.

Политика Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".

Политика Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.