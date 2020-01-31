Падение метеора произошло в 3:13 по екатеринбургскому времени. Явление можно было наблюдать на территории Свердловской, Тюменской, Омской, Челябинской и Курганской областей.

Падение метеора на Урале попало на видео

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