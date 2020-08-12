Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»
Москва, 12 августа 2020, 03:03 — REGNUM Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России
Наибольший рост, сразу на 574% или почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России.
РБК17:00
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