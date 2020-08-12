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REGNUM
REGNUM

Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

Москва, 12 августа 2020, 03:03 — REGNUM Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.В источнике
С чего всё началось
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

Наибольший рост, сразу на 574% или почти в семь раз, показала Республика Алтай, что эксперты связывают с наплывом туристов из-за закрытия границ России.
РБК17:00
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Московский Комсомолец Улан-Удэ

Бурятия попала в список лидеров по росту прибыли бизнеса

Московский Комсомолец Улан-Удэ21:16
Эхо Москвы

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России из-за пандемии коронавируса

Эхо Москвы21:08
URA.Ru

РБК: коронавирус нанес «катастрофический ущерб» бизнесу в РФ. Список регионов-аутсайдеров

URA.Ru17:31
REGNUM

Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

REGNUM20:03
Телеканал 360°

Падение прибыли бизнеса в России показало 16-летний максимум

Телеканал 360°19:29
Профиль

Российский бизнес потерял рекордные 67% прибыли

Профиль20:14
РБК

Эксперты заявили о сильнейшем за 16 лет падении прибыли бизнеса в России

РБК17:00

СК займется расследованием получения травм певицей Легкоступовой

Материалы проверки о получении травм певицей Валентиной Легкоступовой будут переданы в московское управление Следственного комитета (СК) России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на начальника пресс-службы столичной прокуратуры Людмилу Нефедову.
Газета.Ruвчера в 10:37
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Эксперты: россияне могут получать пенсию в 90 тыс. рублей

Управляющий активами БКС Андрей Русецкий предлагает другой способ добиться выплаты пенсий в 100 тыс. рублей в течение 20 лет: ежемесячно инвестировать 29 тыс. рублей в облигации либо 14,3 тыс. рублей - в сбалансированный портфель (80% акций, 20% бондов) в течение 35 лет, пишут Известия.
Капитал страны10 августа в 06:15
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12 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки

Еще 12 человек с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфаксвчера в 16:14
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