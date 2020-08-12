Падение прибыли бизнеса в России в 2020 году назвали «катастрофическим»

РБК 4

Москва, 12 августа 2020, 03:03 — REGNUM Российским компаниям после эпидемии, объявленной в связи с распространением коронавируса, потребуется преодолеть катастрофическое падение прибыли в марте-мае 2020 года. К таким выводам пришли эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.