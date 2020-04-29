Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

с чего всё началось

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.

Продажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Происшествия Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым. 146

Авто На продажу выставили редкую дизельную «Волгу» ГАЗ-24-77 В Сети появилось объявление о продаже экспортного универсала ГАЗ-24-77 «Волга», автомобиль был выпущен в 1979 году для Бельгии.

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 185

Футбол Глава медкомитета УЕФА назвал условия возобновления соревнований Медицинский комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допускает возобновление соревнований.

Общество Подмосковье вышло на плато по заболеваемости коронавирусом Подмосковье вышло на плато по количеству заболевших коронавирусом, заявил губернатор Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1". 902

Киберспорт DICE прекращает поддержку Star Wars: Battlefront 2 Шведская студия DICE сообщила, что обновление «Битва за Скариф» для Star Wars: Battlefront 2 станет последним крупным апдейтом игры.

Спорт Игра Generation Zero временно стала бесплатной в Steam Вашингтон, 29 апреля 2020, 08:45 — REGNUM Студия Systemic Reaction объявила, что её игра Generation Zero станет временно бесплатной в сервисе Steam. 1

Здоровье В Саратовской области продлят режим самоизоляции Сегодня, 29 апреля, губернатор Саратовской области Валерий Радаев провел совещание по вопросу предотвращения распространения коронавируса. 8

Общество В Самарской области ввели масочный режим Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. 455

Общество Министр здравоохранения Тульской области заразился коронавирусом "Сегодня стало известно, что положительный анализ (на COVID-19) подтвержден у министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка", - говорится в сообщении. 4

Общество Глава Якутии не исключил наличия на Чаянде 1 тыс. больных COVID-19 Хотя во всей Якутии официально выявлено только 183 случая заражения COVID-19, на одном только Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении их может быть более тысячи.

Происшествия В Курске у двух детей выявили коронавирус Коронавирус выявлен у работника и двух малышей в Курском областном доме ребенка, сообщила администрация региона. 3

Здоровье «Зенит» организовал доставку обедов медперсоналу Боткинской больницы Футбольный клуб "Зенит" организовал ежедневную бесплатную доставку горячих обедов для медицинского персонала Боткинской больницы в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте "сине-бело-голубых".