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КоммерсантъКоммерсантъПродажи легковых автомобилей в России могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19 и снижения цен на нефть могут упасть на 30% -- до 1,14 млн машин, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование консалтинговой компании PwC.
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Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.
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Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

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Известиявчера в 17:01

Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить от 30% до 50%

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