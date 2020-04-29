Авто
ГЛАС.RUПадение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%
Согласно информации, реализация автомобилей на российском рынке в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сократится на 30%, до 1 140000 автомобилей. Данный сценарий является «стрессовым», в данном случае стабилизация цен на нефть произойдет в третьем квартале.
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с чего всё началось
Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.ТАССвчера в 17:06
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