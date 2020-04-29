Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.

с чего всё началось

Согласно информации, реализация автомобилей на российском рынке в 2020 году на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть, сократится на 30%, до 1 140000 автомобилей. Данный сценарий является «стрессовым», в данном случае стабилизация цен на нефть произойдет в третьем квартале.

Падение продаж легковых автомобилей в РФ может составить 30%

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