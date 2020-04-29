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Из-за пандемии коронавируса и снижения цен на нефть продажи легковых автомобилей в России в текущем году могут упасть на 30% - до 1,14 илн машин, говорится в исследовании консалтиноговой компании PwC.
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Исследование: продажи легковых автомобилей в РФ на фоне кризиса могут упасть на 30%

Продажи легковых автомобилей в России в 2020 году на фоне ситуации с коронавирусом и снижения цен на нефть могут упасть на 30% - до 1,14 млн машин, говорится в исследовании консалтинговой компании PwC.
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