Объем промышленного производства в РФ в июле 2020 года упал на 8% в годовом выражении после падения на 9,4% в июне, говорится в материалах Росстата. По сравнению с июнем этого года объем промпроизводства в РФ в июле вырос на 3,4%.

Падение промпроизводства в России в июле замедлилось до 8%

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