Экономика
ТАССПадение промпроизводства в России в июле замедлилось до 8%
Объем промышленного производства в РФ в июле 2020 года упал на 8% в годовом выражении после падения на 9,4% в июне, говорится в материалах Росстата. По сравнению с июнем этого года объем промпроизводства в РФ в июле вырос на 3,4%.
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Общество
Разработка шихана Куштау в Башкирии приостановлена
В Башкирии будет приостановлена разработка шихана Куштау в Ишимбайском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
Московский Комсомолец вчера в 10:37
Происшествия
В дельфинарии Сочи кит укусил 11-летнего ребенка
Российская газета 10:43
Политика
В Белоруссии задержали готовивших провокацию против Лукашенко
Задержаны трое человек, которые готовили провокацию против президента Белоруссии Александра Лукашенко во время его посещения Минского завода колесных тягачей в понедельник, они "учили людей, что кричать", сообщило в понедельник агентство Sputnik Беларусь в своем Telegram-канале.
РИА Новости 13:24
Культура
Названы имена наставников девятого сезона шоу «Голос»
Российская газета 11:47
Политика
Глава штаба Тихановской призвала к всеобщей забастовке в респубике
Глава штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз призвала белорусов к всеобщей забастовке, чтобы лишить действующую в стране власть источников финансирования.
Газета.Ru 12:04
Кино
У фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар» появится сиквел
У финансово успешной фантастической драмы Кристофера Нолана "Интерстеллар", вышедшей на экраны в 2014 году, может появиться сиквел.
Российская газета 04:15
Общество
«Аэрофлот» сравнил нынешние цены на авиабилеты с временами СССР
Дешевых авиабилетов в Советском Союзе никогда не было — средней зарплаты в то время не хватило бы даже на полбилета на рейс Москва — Нью-Йорк, рассказал генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".
РИА Новости 08:46
Политика
В Минске протестующие направились в сторону Купаловского театра
Протестующие, собравшиеся на площади Независимости в Минске, направились в сторону Купаловского театра, сообщил в понедельник, 17 августа, корреспондент «Известий» с места событий.
Известия 12:53
Шоу-бизнес
Мадонна показала фото дочери с небритыми подмышками
Вечерняя Москва 13:44
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева резко ответила критикам ее тела
Часть пользователей предположили наличие дистрофии, но были и более резкие высказывания с отчетливо негативным окрасом.
Актуальные Новости вчера в 11:28
Футбол
«Динамо» объявило о переходе хорватского полузащитника Моро
Московское "Динамо" объявило о переходе полузащитника Николы Моро.
Газета.Ru 10:30
Экономика
Курирующий розничный бизнес зампред Сбербанка покинет свой пост
Сбербанк осенью покинет заместитель председателя правления Светлана Кирсанова, возглавляющая блок «Розничный бизнес».
РБК 11:45
Общество
Госдума РФ поддержала третью выплату 10 тыс. руб. на детей до 16 лет
Семьи, в которых воспитываются дети от 3-х до 7-ми, доход на одного человека в которых не превышает минимальный размер оплаты труда, в свою очередь, могут точно рассчитывать на помощь от государства.
Evo-rus.com 03:19
Экономика
Россияне с 17 августа начнут получать новую выплату на детей до 7 лет
Новая денежная выплата от государства начнет поступать российским гражданам с 17 августа.
iReactor 05:25
Армия и оружие
Разработчик рассказал о подлодке «Сервал»
Гендиректор Владимир Дорофеев отметил некоторые инновации в работе над П-750Б.
Российская газета 03:25
Общество
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Верховный суд России разрешил уходить россиянам с работы пораньше в свой день рождения, если такая традиция существует в организации.
Российская газета 08:45
Политика
Депутаты Думы в 2019 году перестали покупать недвижимость за рубежом
Никто из депутатов Госдумы в 2019 году не приобрел недвижимости за рубежом, в списке владельцев домов или квартир за границей - 22 парламентария или члены их семей, также как и в 2018 году.
Интерфакс 14 августа в 14:01
Политика
В Белоруссии оппозиция опубликовала состав координационного совета
В Белоруссии оппозиция опубликовала предварительный состав координационного совета для передачи власти.
Газета.Ru 13:05
Происшествия
Президент Португалии спас двух тонущих девушек
Известия 12:38
Общество
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году с целью профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 07:41
Общество
Михаил Дегтярев отправил в отставку главу Минздрава Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев отправил в отставку главу регионального Министерства здравоохранения Александра Витько, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 03:14
Авто
Skybus Gaz V-Class. Во Вьетнаме построили роскошную «Газель»
Во Вьетнаме местный дистрибьютор Горьковского автозавода, Gaz Viet Nam, построил на базе микроавтобуса «Газель NEXT» роскошный бизнес-офис на колесах.
Южный автомобиль 10:36
Политика
Белый дом: Трамп не планирует проводить встречу с Путиным до выборов
Белый дом опроверг сообщение о возможном саммите американского президента Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.
Газета.Ru вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео
На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертиза 10:07
Шоу-бизнес
Известная актриса Ирина Пегова загорает под Старицей
В кадре Ирина Пегова лежит на шезлонге под палящим солнцем в розовом купальнике.
Рanorama Рro 02:54
Происшествия
В Минске задержали мужчину, угнавшего грузовик для блокировки дороги
Задержан житель Минска, который в группе с другими неустановленными лицами угнал грузовик для блокировки дороги во время акций протеста в белорусской столице после президентских выборов, сообщила в понедельник пресс-служба следственного комитета страны.
РИА Новости 11:38
Общество
Белорусские шахтеры объявили бессрочную забастовку
Шахтеры крупнейшего в Белоруссии предприятия «Беларуськалий» в Солигорске вышли на протестную акцию и объявили о бессрочной забастовке.
Взгляд.ру 13:00