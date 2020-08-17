Падение промпроизводства в России в июле замедлилось до 8%
Объем промышленного производства в РФ в июле 2020 года упал на 8% в годовом выражении после падения на 9,4% в июне, говорится в материалах Росстата. По сравнению с июнем этого года объем промпроизводства в РФ в июле вырос на 3,4%.В источнике
С чего всё началось
Как сообщает Росстат
, наибольшее падение отмечается в сфере добычи полезных ископаемых, в которой промышленное производство сократилось на 15,1%. Минимальное снижение отмечается в тепло- и электроэнергетике, газоснабжении – на 2,6%.
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