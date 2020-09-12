Осенью 2020 года ожидается повышение цен на автомобильном рынке. Это связано с резким увеличением спроса на машины в середине лета. Как заявил председатель правления автодилерской группы "Авилон" Андрей Павлович, в 2020 году ожидается рост цен на автомобили.

С чего всё началось Почему российский авторынок вновь вернулся к падению После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться. Российская газета 04:20