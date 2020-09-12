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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Падение российского авторынка может достичь 10% в 2020 году

Осенью 2020 года ожидается повышение цен на автомобильном рынке. Это связано с резким увеличением спроса на машины в середине лета. Как заявил председатель правления автодилерской группы "Авилон" Андрей Павлович, в 2020 году ожидается рост цен на автомобили.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газета04:20
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Народные новости

Эксперты назвали главные причины падения авторынка осенью

Народные новости09:03
Avtovesti.com

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Avtovesti.com08:45
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Российская газета04:20
Тарантас Ньюс

Эксперты рассказали, почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Тарантас Ньюс07:22
32CARS.ru

Эксперты объяснили возобновившееся падение авторынка России

32CARS.ru06:25
Letnews.ru

Почему российский авторынок снова падает

Letnews.ru05:45
Car.ru

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Car.ru07:33

Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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В России предложили вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам

Напомним, что согласно главному закону страны, индексация пенсий неработающим пенсионерам проводится ежегодно первого января, для работающих пенсионеров ежегодная индексация отменена.
Evo-rus.comвчера в 04:23
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Прокаты фигуристов сборной России стартуют без ряда лидеров

Контрольные прокаты фигуристов сборной России пройдут в Москве 12-13 сентября, спортсмены представят на суд специалистов и зрителей программы, с которыми они будут выступать в новом сезоне, по различным причинам болельщики не увидят нескольких лидеров национальной команды.
РИА Новости17:15

Турецкий отель не признает вину в гибели 12-летней россиянки

Сотрудники турецкого отеля "Санхилл", где в августе 2019 года 12-летнюю россиянку засосало в бассейн, после чего она погибла, не признали свою вину в смерти девочки на первом судебном заседании по данному делу в Турции.
Газета.Ru08:48
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