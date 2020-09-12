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Политическая Экспертиза
Политическая Экспертиза

Падение российского авторынка может достичь 10% в 2020 году

Осенью 2020 года ожидается повышение цен на автомобильном рынке. Это связано с резким увеличением спроса на машины в середине лета. Как заявил председатель правления автодилерской группы "Авилон" Андрей Павлович, в 2020 году ожидается рост цен на автомобили.В источнике
С чего всё началось
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

После июльского роста продажи новых машин в нашей стране по итогам прошлого месяца вновь ушли "в минус". В дальнейшем падение спроса на авторынке, судя по всему, будет только усиливаться.
Российская газета04:20
Подробнее о событии
CarsWeek.ru

Рассказали, почему российский авторынок снова вернулся к снижению

CarsWeek.ru11:22
Avtovesti.com

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Avtovesti.com08:45
Car.ru

Российский авторынок вновь вернулся к падению

Car.ru07:33
Тарантас Ньюс

Эксперты рассказали, почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Тарантас Ньюс07:22
32CARS.ru

Эксперты объяснили возобновившееся падение авторынка России

32CARS.ru06:25
Letnews.ru

Почему российский авторынок снова падает

Letnews.ru05:45
Российская газета

Почему российский авторынок вновь вернулся к падению

Российская газета04:20

Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни

У содержащегося в минском СИЗО российского политтехнолога Виталия Шклярова держится высокая температура, но ему отказывают в тесте на коронавирус, у него также сломан палец, сообщил "Интерфаксу" в субботу его адвокат Антон Гашинский.
Адвокат арестованного в Минске Виталия Шклярова сообщил о его болезни
Интерфакс09:46
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В РПЦ призвали не медлить с прививкой от коронавируса

Как ранее сообщил amic.ru, по словам врача-иммунолога Владислава Жемчугова к абсолютным противопоказаниям к прививке от коронавируса относятся воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также системные заболевания крови и волчанка.
АМИТЕЛ10:54
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ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
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Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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Экономист заявил о скором взрыве «тухлой долговой пирамиды» Украины

Киев, 11 сентября 2020, 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Гончаров считает, что в настоящий момент имеет место «раздутие самого грандиозного пузыря на украинском долговом рынке за все годы независимости страны».
REGNUMвчера в 05:50
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«Ъ» сообщил о нехватке в бюджете средств на закупку дорогих лекарств

На закупки дорогостоящих лекарств в РФ не хватает средств из федерального бюджета, поэтому Минздраву приходится выдвигать дополнительные требования при расширении списка таких препаратов - в частности, ограничивать число пациентов, которые могут бесплатно получить их, пишет в пятницу "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо министерства руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ.
Интерфаксвчера в 03:58
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