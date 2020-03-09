Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.

с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат. Сенатор пояснила, что государство намерено выполнить все то, что планируется закрепить в основном законе России.

Падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат

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