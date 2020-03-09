Экономика
Капитал страныПадение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат. Сенатор пояснила, что государство намерено выполнить все то, что планируется закрепить в основном законе России.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости09 марта в 04:26
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Рязанский: индексации пенсий и соцвыплат произойдут в полном объёме
Парламентская газетавчера в 06:18
Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля
URA.Ru09 марта в 07:36
В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка
Вести.Ru09 марта в 05:02
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Общество
Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль
Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
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Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Игры
Закончилась Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous — на создание игры собрали больше $2 млн
Начавшаяся 4 февраля Kickstarter-кампания Pathfinder: Wrath of the Righteous от Owlcat Games подошла к концу.
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Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
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В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
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Общество
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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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В Киеве закроют школы и развлекательные центры из-за коронавируса
Будут закрыты развлекательные центры и зоны развлечений в ТРЦ. Общественный транспорт Киева пока будет работать в обычном режиме.
Происшествия
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Правоохранительные органы в городе Бахчисарай задержали пятерых подозреваемых, связанных с запрещенной в России религиозно-экстремистской организацией "Хизб ут-Тахрир", сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов.
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Путин рассказал об обещании Саакашвили по Южной Осетии и Абхазии
Президент России Владимир Путин рассказал, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили пообещал ему не применять силу в Южной Осетии и Абхазии, но не сдержал своего слова.
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Китай окажет помощь Италии в борьбе с коронавирусом
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