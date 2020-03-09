Экономика

Капитал страныКапитал страныПадение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат. Сенатор пояснила, что государство намерено выполнить все то, что планируется закрепить в основном законе России.
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Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.
РИА Новости09 марта в 04:26

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Соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы несмотря на падение рубля

РЕН ТВ09 марта в 05:09

Пенсии пообещали проиндексировать, несмотря на падение рубля

Московский Комсомолец09 марта в 13:38

Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля

URA.Ru09 марта в 07:36

Пенсионную реформу затевали под кризис — эксперт

Красная веснавчера в 08:31

В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка

Вести.Ru09 марта в 05:02

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на курс рубля

Газета.Ru09 марта в 04:56

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

РИА Новости09 марта в 04:26
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Общество

ВВС: в Лондоне арестовали недвижимость семьи Назарбаева

BFM.ru 02:45
Политика

ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
РИА Новости 05:18
Политика

Румас: ситуация с ценами на нефть сближает позиции Белоруссии и России

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным заявил о сближении Москвы и Минска на фоне обвала цен на нефть.
РИА Новости 02:51
Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна вчера в 09:02
Политика

Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
РИА Новости 05:16
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

В Кении нашли останки двух редких белых жирафов

РИА Новости 04:11
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Энергетика

Saudi Aramco нарастит добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco получила указание минэнерго королевства увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки.
Российская газета 03:57
Общество

Таиланд отменил выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран

Власти Таиланда в среду приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян, чтобы сдержать распространение заражения коронавирусом в стране.
ТАСС 04:22
Происшествия

В Туапсе локализовали лесной пожар

РИА Новости 02:10
Здоровье

Роспотребнадзор определил карантинные центры по коронавирусу в ЯНАО

Основной поток примет на себя больница в Надыме Управление Роспотребнадзора по ЯНАО утвердило схему маршрутизации пациентов с подозрением на коронавирус.
Правда УрФО 05:57
Политика

Канал НТВ выпустил программу, где Путина обвинили в госперевороте

Телеканал НТВ опубликовал на своём сайте программу «Место встречи» с Андреем Норкиным, в ходе которой соучредитель Школы местного самоуправления Наталия Шавшукова обвинила президента Владимира Путина в государственном перевороте.
FreeNews-Volga 00:10
Спорт

Вяльбе поздравила Большунова с победой в общем зачёте Кубка мира

РИА Новости 00:48
Происшествия

По карте советского Генштаба историк дошел до ареста

Историк на вполне законных основаниях купил топографические карты Генштаба СССР 70-х годов, после чего оказался фигурантом уголовного дела: как выяснилось, с документов до сих пор не сняли гриф секретности.
Коммерсантъ вчера в 15:51
Общество

В Китае назвали примерные сроки окончания эпидемии коронавируса

Эпидемия коронавируса нового типа будет распространяться по миру по меньшей мере до конца июня, заявил глава специальной комиссии по борьбе с эпидемией Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Daily Storm 09 марта в 05:34
Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
РИА Новости 05:38
Происшествия

Девятилетняя девочка умерла в машине скорой помощи

Девятилетняя девочка умерла по дороге в больницу прямо на руках врачей неотложки. Трагедия произошла 7 марта в закрытом городе Радужный.
Призыв (г. Владимир) 06:00
Авто

Разработчик рассказал о бронеавтомобиле «ВПК-Урал»

Как рассказал глава «Военно-промышленная компания» (ООО «ВПК») Александр Красовицкий, отвечающей за разработку «ВПК-Урал», машина пока проходит предварительные испытания, но первый экземпляр уже был продан зарубежному заказчику.
SpeedMe 00:34
Политика

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации.
Известия 05:13
Здоровье

Не ездить на общественном транспорте в час пик призвал Роспотребнадзор

Роспотребнадзор дал рекомендации, которые помогут россиянам защититься от коронавируса.
Live24 вчера в 05:35
Финансы

Доллар и евро растут на открытии торгов

Курс доллара к рублю на старте торгов вырос на 0,4%, евро поднялся на 1,2%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:26
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
Общество

«Коммерсантъ» узнал о сокращении запасов устройств Apple в России

Резкое повышение спроса на технику Apple привело к сокращению складских запасов iPhone и к проблемам с розничной доступностью iPad, часов Apple Watch и наушников, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в крупных розничных продавцах Apple.
Ведомости 01:51
Происшествия

Экс-полицейский Уметбаев извинился перед Голуновым

Бывший полицейский Максим Уметбаев, который обвиняется по делу о незаконном задержании журналиста Ивана Голунова, принес извинения.
Газета.Ru 05:12
Технологии

Роскомнадзор изучит возможность блокировки TOR и интернета вещей

Главный радиочастотный центр (ФГУП «ГРЧЦ», находится в ведении Роскомнадзора) разместил на портале госзакупок информацию о заказе на проведение исследования устройства децентрализованных сетей и интернета вещей (Internet of Things, IoT).
РБК 01:20
Спорт

Олимпийские игры в Токио могут перенести на год-два

Международный олимпийский оргкомитет (МОК) может принять решение о переносе Игр в Токио на год или два в связи с распространением коронавируса, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Sputnik Южная Осетия 02:52
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Напомним, инцидент произошел ночью 24 февраля в Саратове на улице Чернышевского, около дома №83.
Саратов 24 03:47
Общество

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции

Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.
RuNews24.ru вчера в 19:58
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