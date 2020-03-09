Экономика
Капитал страныПадение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заявила, что падение рубля не повлияет на индексацию пенсий и соцвыплат. Сенатор пояснила, что государство намерено выполнить все то, что планируется закрепить в основном законе России.
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с чего всё началось
Социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на падение рубля, заявила РИА Новости зампред комитета Совет Федерации по соцполитике Елена Бибикова.РИА Новости09 марта в 04:26
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Россиянам рассказали, что станет с индексацией пенсий и соцвыплат после обвала рубля
URA.Ru09 марта в 07:36
В Совете Федерации заявили, что выплаты и пенсии не пострадают от обвала рынка
Вести.Ru09 марта в 05:02
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Авто
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Международный олимпийский оргкомитет (МОК) может принять решение о переносе Игр в Токио на год или два в связи с распространением коронавируса, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
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В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста
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Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Турции
Как сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа, первый заразившийся коронавирусом в Турции является гражданином страны, который недавно вернулся из Европы.