Экономика

REGNUMREGNUMСилуанов оценил ситуацию с падением цен на нефть

Стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами России, заявил 9 марта министр финансов РФ Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть.
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Силуанов гарантировал выполнение соцобязательств перед россиянами

РЕН ТВвчера в 22:05

Силуанов гарантировал социальные расходы при низких ценах на нефть

РБКвчера в 13:23

Силуанов: имеющиеся ресурсы помогут исполнить все социальные обязательства перед россиянами

Комсомольская правдавчера в 12:10

Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами

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Силуанов гарантировал финансовую стабильность при падении цен на нефть

Известиявчера в 11:53

В Минфине заявили, что ресурсы РФ и исполнение бюджета гарантируют выполнение всех соцобязательств

ТК Звездавчера в 11:40

Деньги - на бочке

Российская газетавчера в 11:10
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Умер актер Владимир Михайловский

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Мосбиржа подняла верхние границы курса доллара и евро

На валютном рынке верхняя граница по доллару поднята до 76 рублей, по евро до 87, сообщает ОТР.
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Роструд напомнил, что следующие длинные выходные ожидают россиян в мае

Дополнительные выходные ожидают россиян с 1 по 5 мая в связи с празднованием Дня труда и с 9 по 11 мая, когда будут отмечать День Победы.
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Fitch предупредило о возможной девальвации в РФ из-за цен на нефть

Обвал цен на нефть до 30 долларов за баррель может привести к дефициту бюджета и девальвации в России.
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Известный американский актёр, комик и телеведущий, пятикратный лауреат премии Emmy Деннис Миллер присоединился к команде RT America.
RT на русском 03:05
Энергетика

Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть на 7%

Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что мировые цены на нефть растут на 7% утром во вторник, 10 марта, после падения на 30% днём ранее из-за отсутствия договорённости по сделке ОПЕК+.
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Lenta.ru 03:20
Экономика

ЦБ ввел временные послабления для банков из-за коронавируса

Банк России вводит временные регуляторные послабления для банков в связи с распространением коронавируса.
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Девочку насмерть раздавило скульптурой, на которую она залезла в парке

В украинском Запорожье на девочку упала деревянная скульптура. От полученных травм ребенок скончался.
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Людмила Артемьева отказалась от роли в «Сватах»

Актриса Людмила артемьева, звезда сериала «Сваты», не появится в новых сериях.
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Ученые запатентовали систему энергоснабжения Земли из космоса

В 2018 году первый заместитель гендиректора холдинга "Швабе" Сергей Попов в интервью РИА Новости рассказал, что российские ученые разрабатывают орбитальный лазер с зеркалом-ретранслятором, который будет способен передавать энергию Солнца в те части Земли, где невозможно или крайне затруднительно построить электростанции, в том числе в Арктику.
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Вышел финальный трейлер «Чёрной вдовы»

Кинокомпания Marvel выпустила финальный трейлер предстоящего супергеройского фильма "Черная Вдова".
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В Германии связались с СК по делу экс-нациста Оберлендера

Следственный комитет РФ в феврале запросил у Канады материалы по делу 96-летнего Гельмута Оберлендера (Helmut Oberlander - нем.) - экс-переводчика действовавшего в годы войны на юге СССР нацистского подразделения, организовавшего убийство 214 детдомовцев в Ейске и другие преступления.
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Основатель Alibaba стал богатейшим человеком Азии

Основатель работающей в сфере интернет-коммерции китайской корпорации Alibaba Джек Ма стал богатейшим человеком Азии.
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Samsung приписывают намерение во втором полугодии начать поставлять телевизоры с экранами micro-LED

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Захарова оценила рекомендацию Италии воздержаться от поездок в Россию

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекомендацию итальянского посольства в Москве воздержаться от поездок в Россию.
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В Якутии объяснили обнаружение контейнера с десятками трупов животных

Известия вчера в 20:00
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Глава Ленинградского района Кубани пойдет под суд

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В Тюмени оперативника нашли мертвым в отделе полиции

Сотрудник полиции Тюмени найден мертвым на рабочем месте, обстоятельства произошедшего выясняются, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
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«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+

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Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
Известия 00:26
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Полковник Захарченко назвал способы борьбы с коррупцией

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