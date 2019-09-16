Экономика
Газета.RuПадение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда
Доля затрат рекламодателей на телевизионную рекламу снизилась с 41,5% в первом полугодии 2018 года до 36% за тот же период 2019 года. В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
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Pravda.Ru 11:27
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Стерлитамакский рабочий вчера в 12:07
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The Penza Post вчера в 04:20
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Управление ФАС по Санкт-Петербургу выявило нарушения в рекламе ветклиники, которая якобы предлагала по кастрации неверных мужей.
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Гороскоп на 16 сентября: сюрприз от деловых партнеров ожидает Львов
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