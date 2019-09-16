Экономика

Газета.RuГазета.RuПадение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда

Доля затрат рекламодателей на телевизионную рекламу снизилась с 41,5% в первом полугодии 2018 года до 36% за тот же период 2019 года. В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
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