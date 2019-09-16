Экономика
ВедомостиРекламный рынок России растет только за счет интернета
За первое полугодие 2018 г. доходы рекламы на ТВ выросли на 19% до 91 млрд руб. Но случившееся падение рынка в первом полугодии стало очень неприятным сюрпризом для телекомпаний.
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Футбол
«Краснодар» одержал победу над «Крыльями Советов»
Юга.ру вчера в 14:20
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден призвал чиновников не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram.
Известия 08:51
Экономика
Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России
Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Гаджеты
Motorola ворвалась на рынок с очень дешевыми телевизорами. Цена
В линейку Motorola TV не вошли лишь совсем бюджетные телевизоры дешевле $100 (6400 руб. по курсу ЦБ на 16 сентября 2019 г.), а также премиальные модели, стоимость которых исчисляется тысячами долларов.
CNews 08:39
Экономика
Россияне начинают копить при доходе 35 тысяч на человека
Россияне начинают копить, когда доход достигает 35 тысяч рублей на каждого члена семьи.
Вести.Ru 03:28
Религия
В РПЦ назвали зарплаты священников
Зарплаты столичных священников Русской православной церкви составляют от 20 до 40 тысяч рублей в месяц, а в регионах - еще меньше, сообщил в субботу в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
РИА Новости 14 сентября в 14:34
Армия и оружие
Китай стал мировым лидером по баллистическим ракетам средней дальности
News.ru вчера в 06:45
Экономика
России предсказали огромные потери из-за плохой нефти
Российский бюджет в 2018 году недополучил из-за льгот на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 1,1 триллиона рублей, а к 2033 году будет недополучать 2,3 триллиона ежегодно.
Lenta.ru 11:07
Происшествия
Суд в Краснодаре приговорил трех мужчин за похищение «невесты»
Ленинский районный суд Краснодара приговорил трех мужчин к лишению свободы сроком от шести до восьми лет за похищение женщины.
РБК 12:12
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
Газета.Ru 10:07
Происшествия
Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Суд в Москве приговорил Павла Устинова к 3,5 годам в колонии общего режима за применение насилия к сотруднику ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа на Пушкинской площади, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:26
Политика
Делегату от Украины не удалось лишить права голоса журналистку из Крыма на совещании ОБСЕ
Представителю украинской делегации на совещании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по рассмотрению выполнения обязательств в области соблюдения прав человека в понедельник не удалось лишить права голоса Марию Волконскую, главного редактора "Крымской газеты".
ТАСС 11:14
Авто
Определены регионы с самыми доступными машинами с пробегом
Аналитики портала Авто.ру проанализировали продажи на вторичном рынке в России и определили регионы с самыми дорогими и самыми дешевыми автомобилями с пробегом.
Автоновости дня вчера в 06:44
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Транспорт
Визит Медведева в Петербург спровоцировал пробки от Пулкова до центра
Визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Петербург спровоцировал пробки от Пулкова до центра города.
МР7.ру 12:15
Политика
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один военнослужащий киргизской Госпогранслужбы.
RT на русском 12:12
Политика
Обматеривший Путина ведущий раскрыл причину ругани в адрес президента
Грузинский журналист Георгий Габуния рассказал, почему оскорбил президента России Владимира Путина в эфире телеканала «Рустави 2». Свое мнение он высказал в эфире нового телеканала Mtavari Arkhi («Главный канал») в начале новой передачи Post Factum, которую он ведет.
Lenta.ru 11:21
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Коминтерновский районный суд Воронежа вынес обвинительный приговор двум полицейским, пытавшим студентов с помощью нашатырного спирта и пластикового пакета.
РБК 11:04
Шоу-бизнес
Родители Богомолова покинули свадьбу после откровенного танца Собчак
Родители Константина Богомолова покинули место проведения свадебного торжества после откровенного танца в исполнении его жены Ксении Собчак.
OAnews 01:09
Политика
Сенцов оценил изменения на Украине за пять лет
Украинский режиссер Олег Сенцов оценил изменения, произошедшие на Украине за последние пять лет, которые он провел в заключении в России.
Lenta.ru 02:49