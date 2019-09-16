Экономика
Газета.RuПадение рынка телерекламы за полгода достигло рекорда
Доля затрат рекламодателей на телевизионную рекламу снизилась с 41,5% в первом полугодии 2018 года до 36% за тот же период 2019 года. В целом рекламный рынок в России показал рост на 3% в первом полугодии 2019 года, его объем составил 227 млрд руб.
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Происшествия
Три автобуса столкнулись на западе Москвы
Три автобуса столкнулись в понедельник, 16 сентября, на западе Москвы. По предварительной информации, пострадали шесть человек.
Известия 10:06
Политика
Сотрудника Росгвардии из Бурятии накажут за видеообращение о митингах
Сотрудника ФГУП «Охрана» из Бурятии Виктора Хоржирова, снявшего обращение с призывом к росгвардейцам не задерживать участников митингов, накажут за запись видео в рабочее время.
РБК 09:41
Энергетика
Forbes: российские бизнесмены стали лидерами по росту капитала за день
Российские бизнесмены в понедельник, 16 сентября, стали лидерами по росту состояния, свидетельствуют данные рейтинга богатейших людей мира Forbes Real Time, который обновляется в режиме реального времени.
Ведомости 10:16
Шоу-бизнес
Дарья Мороз впервые показала лицо дочери Виктории Исаковой
Актриса решила впервые показать поклонникам, как выглядит девочка.
Летидор 05:00
Авто
Toyota Land Cruiser 300 увидели до премьеры
Официальная премьера нового Toyota Land Cruiser 300 должна состояться уже в конце месяца.
Автомобили.ру 06:13
Спорт
Голодец возглавила оргкомитет Универсиады-2023
RT на русском 07:17
Политика
В Минске опровергли планы конфедерации России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ, заявив, что конкретных сроков утверждения «дорожной карты» интеграции России и Белоруссии пока нет, а данные СМИ носят сугубо предварительный характер.
Известия 10:19
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Происшествия
В Воронеже полицейских приговорили к реальным срокам за пытки
Оперуполномоченный Сергей Косьяненько получил три года и два месяца колонии общего режима, его коллега Олег Соколовский — три года.
РБК 11:04
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не использовать WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников и членов правительства от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram.
РИА Новости 08:00
Политика
Путин подвел итоги переговоров с Эрдоганом
Президент России Владимир Путин рассказал о содержании двухчасовых переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре.
Lenta.ru 11:02
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Политика
Зеленский назвал основные задачи на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своими главными задачами на посту главы государства завершение войны и возвращение "всех украинских территорий".
РИА Новости 07:43
Армия и оружие
«Быстрый трезубец»: украинско-американские учения стартовали во Львове
16 сентября во Львове стартуют украинско-американские учения «Rapid Trident — 2019» («Быстрый трезубец», англ.).
Rusvesna.su 04:24
Политика
Российский самолет МС-21 совершил первый международный полет
Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет Жуковский - Стамбул.
ТАСС 07:00
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru 10:07
Авто
АвтоВАЗ представил новую спецверсию трех моделей Lada
Новая концепция #CLUB предлагается для трех семейств автомобилей марки LADA: Granta, XRAY и Largus.
32CARS.ru 06:03
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин купили котят за два миллиона рублей
Видимо, к продолжению рода 25-летний Джастин и 22-летняя Хейли пока не готовы, поэтому решили не тратя времени даром, «потренироваться на кошках».
Wday.ru 08:44
Хоккей
Болельщики подрались с хоккеистом во время матча в Новосибирске
На льду встречались команды «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс 2», во время игры между двумя игроками из противоположных команд завязалась драка.
ГТРК Новосибирск вчера в 21:50
Киберспорт
В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses
CyberSport.ru 06:48
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Футбол
Де Хеа продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Официально о продлении контракта будет объявлено в ближайшие сутки. Действующее соглашение с де Хеа рассчитано до 2020 года.
Газета.Ru 14 сентября в 07:32
Политика
Обвинённая в оскорблении жителей Тулуна чиновница уволилась
Ранее Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне, попросила прощения.
RT на русском 06:57
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Общество
Синоптики прогнозируют третью волну бабьего лета в Москве
Третья волна бабьего лета ожидается в Москве с 23 по 27 сентября, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
RT на русском 04:44
Футбол
Главный тренер «Лиона» выделил Дзюбу в составе «Зенита»
Главный тренер «Лиона» Силвинью на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Спорт-Экспресс 10:52
Единоборства
Макгрегор намекнул на возвращение в октагон 14 декабря
Макгрегор не выступал в октагоне с октября 2018 года, когда уступил российскому бойцу Хабибу Нурмагомедову в поединке за звание чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Чемпионат 02:13
Политика
В правительстве Крыма поддержали двойное название республики
Ранее с инициативой о переименовании Республики Крым в Республику Крым - Тавриду выступил глава национально-культурной автономии греков Крыма "Таврида" Иван Шонус.
Российская газета 07:56
Политика
Иванов ответил на заявления Польши об оккупации Советским Союзом
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов ответил на заявления стран Запада о том, что осенью 1939 года Советский Союз якобы оккупировал Польшу.
Газета.Ru 09:57
Политика
В ЛНР назвали фейком данные об аресте главы МВД Корнета
В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) назвали фейком сообщение об аресте главы МВД Игоря Корнета, сообщает "Политика сегодня".
Газета.Ru 09:08