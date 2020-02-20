Происшествия
ЯрновостиПадение вертолета в Ярославской области произошло при взлете
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова показала, как выглядит после родов
Экономика
На Аляске оценили потери рыбаков от введенного Россией продэмбарго
В августе 2014 года Россия ввела запрет на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов, молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Общество
В России индексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля
С 1 апреля 2020 года социальные пенсии в Российской Федерации проиндексируют на 6,1%. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты России.
Происшествия
В Красноярске задержали водителя, сбившего журналиста «России»
На 48 часов задержан водитель автомобиля, который сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
Происшествия
В Брянске отцепили вагон поезда из-за подозрения на коронавирус
Вагон пассажирского поезда отцепили в Брянске из-за подозрения у одной из пассажирок на коронавирус COVID-19.
Происшествия
Экс-полицейский признался в подбросе наркотиков Голунову
Шоу-бизнес
Айза Анохина призналась, что разводится с мужем из-за Гуфа
Бывшая супруга рэпера Гуфа Айза Анохина откровенно рассказала, почему разводится со своим вторым супругом Дмитрием.
Гаджеты
Redmi K30 Pro 5G с выдвижной камерой позирует на новом рендере
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Redmi K30 Pro 5G установят флагманский процессор Snapdragon 865, 5G модем, дисплей с частотой обновления 120 Гц и основную камеру с датчиком Sony IMX686 на 64 Мп.
Политика
Запрет переговоров о передаче территорий РФ впишут в Конституцию
В российскую Конституцию внесут поправку о запрете переговоров о передаче территорий России.
Игры
GTA IV вернется в Steam в урезанном виде
Политика
Захарова прокомментировала протесты на Украине из-за эвакуации из КНР
Политика
NYT: разведка США предупредила о «вмешательстве России» в выборы
Представители американского разведывательного сообщества предупредили членов палаты представителей, что Россия якобы вмешивается в президентскую кампанию 2020 года в США, чтобы помочь действующему президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу переизбраться на второй срок.
Кино
Трамп раскритиковал вручение «Оскара» фильму «Паразиты»
Экономика
«Северсталь» - лучшая среди равных
Понятно, что черная металлургия проходит очень сложный период, она циклична по своей природе.
Общество
Создатель «Смешариков» купит выпустившую «Фиксиков» студию
Группа «Рики», создатель мультфильмов «Смешарики», приобретет контрольный пакет акций студии «Аэроплан», выпускающей «Фиксиков», заявил «Ведомостям» глава управляющего комитета «Рики» Марк Завадский и подтвердил представитель «Аэроплана».
Экономика
Кудрин назвал сумму неизрасходованных средств федерального бюджета
Средства федерального бюджета РФ в 2019 году в размере 1,122 трлн рублей оказались неосвоенными, заявил 19 февраля журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Общество
В школьную программу включат изучение искусственного интеллекта
В 2021 году в школьную программу начнут включать изучение искусственного интеллекта.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские специалисты выдвинули две версии бесконтактного заражения коронавирусом. Об этом сообщает газета «Известия».
Хоккей
«Спартак» обыграл «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Здоровье
Диетолог перечислил уникальные свойства гречки
Общество
Врач спрогнозировал рост числа онкологических заболеваний в Германии
Рост числа онкологических заболеваний продолжится в ближайшие 15-20 лет, заявил РИА Новости генеральный секретарь Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.
Гаджеты
Samsung объявила о начале предзаказов на новые флагманы Galaxy S20
Южнокорейская компания Samsung объявила о старте предзаказов на новую серию смартфонов Galaxy S20. Начало продаж намечено на 13 марта.
Здоровье
О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
Политика
Путин объяснил происхождение отличий в языке русских и украинцев
Между русскими и украинцами до XVI не было языковых различий, считает президент России Владимир Путин. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Политика
Путин пошутил о технических неполадках во время заседания коллегии ФСБ
Глава российского государства Владимир Путин прервал речь на коллегии Федеральной службы безопасности из-за технических неполадок с микрофоном, пишет РБК.
Общество
В Китае назвали сроки клинических испытаний вакцины от коронавируса
Клинические испытания вакцины от нового типа коронавируса (COVID-2019) начнутся не ранее апреля.
Общество
Сильный ветер принес в Петербург и Ленобласть желтый уровень опасности
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области введен желтый уровень опасности.
Общество
Мэр Москвы рассказал, как ищут нарушителей карантина по коронавирусу
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге, как соблюдается и контролируется режим карантина в связи с риском заболевания коронавирусом в столице: нарушителей ищут по камерам видеонаблюдения и берут анализы у всех их знакомых.