Происшествия

ЯрновостиЯрновостиПадение вертолета в Ярославской области произошло при взлете

Вертолет взлетал с базы отдыха «Попов Луг» и задел линию электропередачи.
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РЕН ТВвчера в 08:15
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