Финансы

ТАССТАССПадением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась с крупного падения котировок из-за нарастания противоречий между США и Китаем. Как свидетельствуют данные этой площадки, индекс Hang Seng в понедельник утром упал на 748 пунктов (3,04%) - до значения 23 895.
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Торговая неделя на Гонконгской бирже открылась падением индекса Hang Seng почти на 4%

Коммерсантъ01:01

Падением индекса Hang Seng на 3% открылась торговая неделя в Гонконге

ТАССвчера в 22:51
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Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 02:07, Ашберн

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Политика

Китай обвинили в сокрытии информации об опасности коронавируса

Китай не предоставил в январе Всемирной организации здравоохранения всю необходимую информацию о том, что коронавирус COVID-19 передается от человека к человеку.
BFM.ru 01:50
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Общество

Попова оценила возможность завершения циркуляции коронавируса

«Полностью закончить циркуляцию вируса на сегодняшний день не представляется возможным, как бы ни закрыта была страна», — цитирует ТАСС Попову.
RT на русском 01:58
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты нерабочих дней в России с 6 по 8 мая

Объявленные нерабочими дни с 6 по 8 мая должны оплачиваться в обычном размере в соответствии с указом президента России Владимира Путина, пояснили в российском Министерстве труда и социальной защиты.
RT на русском 00:40
402
Общество

Первых 200 вахтовиков доставили в Башкирию из Якутии

Уфа, 4 мая 2020, 08:51 — REGNUM Первых 200 человек, работающих вахтовым методом на Чаяндинском месторождении, доставили в Башкирию.
REGNUM 01:51
33
Общество

Попова оценила возможность снятия ограничений с 12 мая

Попова отметила, что решение о снятии ограничений будет приниматься исходя из эпидемической ситуации.
РБК вчера в 08:07
5
Армия и оружие

Sohu: строящийся российский авианосец «Москва» станет морским царем

Китайское издание Sohu изучило характеристики строящегося российского авианосца «Москва» и считает, что после ввода в эксплуатацию он станет настоящим «морским царем».
Вечерний курьер 01:53
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Экономика

Жители Бурятии перестали платить за вывоз мусора

Улан-Удэ, 4 мая 2020, 06:43 — REGNUM В Бурятии в марте, апреле и начале мая произошло резкое падение платежей за вывоз мусора.
REGNUM вчера в 23:43
1
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru 02 мая в 04:54
2,7K
Политика

Парасюк признал, что активисты «майдана» вели стрельбу по милиционерам

Киев, 4 мая 2020, 08:47 — REGNUM Участники акций протеста в центре Киева вели огонь по сотрудникам правоохранительных органов 20 февраля 2014 года, заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Парасюк в интервью журналисту Дмитрию Гордону, которое опубликовано на его youtube-канале.
REGNUM 01:47
Общество

Пассажиров из Москвы обязали летать в Китай со справкой

Пассажирам рейсов Москва — Пекин с 8 мая разрешат лететь только при наличии сертификата об отсутствии коронавирусной инфекции COVID-19.
Lenta.ru 01:46
19
Происшествия

На юге Казахстана оказались подтоплены более 400 домов

Более 400 домов подтоплены в нескольких населенных пунктах Туркестанской области Казахстана в результате наводнения, начавшегося после прорыва дамбы в Узбекистане, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 02:34
6
Армия и оружие

Венесуэла объявила о предотвращении атаки наемников с моря

Интерфакс вчера в 19:19
17
Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 мая

Внештатный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что в Москве эпидемиологическая ситуация с коронавирусом достигла уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения.
РБК 01:45
2
Общество

Россиянам спрогнозировали аномально теплую неделю

Россиян ждет аномально теплая неделя. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Lenta.ru вчера в 22:31
77
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Азербайджане

REGNUM вчера в 19:01
Общество

В РФ банковскую тайну стали чаще применять для кражи денег

По имеющимся данным, в 2020 году число судебных дел, касающихся хищения денег с использованием должностного положения, значительно увеличилось.
РЕН ТВ вчера в 18:16
Общество

Глава Минздрава не исключил второй волны коронавируса в России

Глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде для телеканала «Россия 24» заявил о возможности второй волны распространения COVID-19 в России, «если не создадим популяционного иммунитета».
Коммерсантъ вчера в 13:10
3,4K
Технологии

Microsoft выпустила предрелизную сборку майского обновления Windows 10

В последнее время с выходом обновлений Windows 10 пользователи каждый раз сталкивались с рядом новых проблем, а среди них не только сбой системы, но и пропажа некоторых файлов.
Astera 02 мая в 06:24
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Авто

В Сети продают рестомод на базе старого внедорожника Toyota

Компания Canepa из Калифорнии, которая специализируется на обслуживании и реализации редких автомобилей, выставила на продажу рестомод на базе Toyota FJ40.
Тарантас Ньюс 01:42
1
Общество

Минобороны назвало число военных с подтвержденным коронавирусом

По данным оперативного штаба на 2 мая, в России зафиксировано 9623 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных случаев увеличилось до 124 054.
Rambler News Service 02 мая в 14:04
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Музыка

Неизвестная песня Пола Маккартни и Ринго Старра выставлена на аукцион

Песня бывших участников The Beatles Пола Маккартни и Ринго Старра, никогда ранее не издававшаяся, выставлена на аукцион в Британии.
Известия вчера в 23:32
Общество

Собянин назвал условия ослабления ограничений в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, какие меры принимают в столице для борьбы с коронавирусом, а также дал прогноз, когда власти могут пойти на ослабление ограничений.
РИА Новости 02 мая в 09:52
708
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ 02 мая в 13:15
3,8K
Политика

ЦИК Казахстана прекратил депутатские полномочия Дариги Назарбаевой

Центризбирком Казахстана прекратил полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой - дочери экс-президента Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства.
Газета.Ru 00:53
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Путешествия

Названы готовящиеся открыть границы и принять туристов страны

Не все страны начнут массово открывать границы в связи с пандемией коронавируса, однако есть ряд стран, которые готовятся пустить туристов на свои земли.
Газета.Ru 01:21
71
Общество

Роспотребнадзор не исключил продление ограничений до июня

В Роспотребнадзоре допустили, что ограничительные меры по коронавирусу будут продлены до июня.
Ореанда-Новости вчера в 08:12
2,2K
Общество

В Латвии потеряли крупный беспилотник

Речь идёт о крупном неконтролируемом беспилотнике размером 5,5 метра на 3,5 метра и весом 26 килограммов с запасом горючего на 90 часов, сообщает агентство BNS.
Национальная служба новостей вчера в 05:44
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Общество

Россияне рассказали о своих увлечениях во время самоизоляции

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, чем россияне занимаются во время самоизоляции. Результаты опроса имеются в распоряжении RT.
RT на русском 00:08
1
Политика

Посол Украины в ФРГ предложил пари Шрёдеру на «возвращение» Крыма

Посол Украины в Германии Андрей Мельник предложил пари экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру, что при жизни немецкого политика Крым вернется в состав Украины, сообщает агентство "Укринформ".
Газета.Ru 00:43
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Общество

Названо условие формирования стойкого иммунитета к коронавирусу

Доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов рассказал "Российской газете", при каких условиях формируется стойкий иммунитет против коронавируса.
РИА Новости вчера в 18:18
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